रेल वन एप: टिकट बुकिंग से PNR तक मिलेंगी कई सुविधाएं, छपरा जंक्शन पर QR कोड से डाउनलोड कर पाएं 3% छूट

जागरण संवाददाता, छपरा(सारण)। छपरा जंक्शन पर यात्रियों को रेलवे की डिजिटल सेवाओं से जोड़ने के लिए रेल वन एप को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। जंक्शन परिसर में पोस्टर लगाकर यात्रियों को एप डाउनलोड करने और इसमें उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी दी गई। यात्रियों को एप में आसान पंजीकरण और एकल प्रवेश की सुविधा के बारे में भी बताया गया।

आरक्षित से प्लेटफार्म टिकट तक की सुविधा रेल वन एप के माध्यम से यात्री आरक्षित, अनारक्षित और प्लेटफार्म टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा मासिक पास बनवाने की सुविधा भी उपलब्ध है। एप पर ट्रेन से जुड़ी जानकारी, पीएनआर स्थिति और कोच की स्थिति देखी जा सकती है। चलती ट्रेन की जानकारी भी यात्रियों को एप के माध्यम से मिल सकेगी। रेल मदद और रिफंड की सुविधा भी उपलब्ध यात्रियों को बताया गया कि रेल वन एप पर वापसी राशि से जुड़ी सुविधा भी उपलब्ध है। इसके साथ ही रेल मदद के माध्यम से यात्री अपनी शिकायत या समस्या दर्ज करा सकते हैं।