    छपरा में पुलिस ने प्रेमी जोड़े को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा, कमरे से बरामद हुई संदिग्ध वस्तुएं

    By Shashank Baranwal Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 11:27 PM (IST)

    छपरा शहर के कृष्णापुरी मोहल्ले में पुलिस ने एक युवक और युवती को आपत्तिजनक हालत में गिरफ्तार किया। वे नंदलाल टोला स्थित एक किराए के मकान में ठहरे थे, जहाँ से कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं भी बरामद हुई हैं। स्थानीय लोगों ने संदिग्ध गतिविधियों की शिकायत की है। पुलिस प्रेम प्रसंग के नजरिए से मामले की जांच कर रही है और मकान मालिक से पूछताछ जारी है।

    छपरा में युवक-युवती आपत्तिजनक हालत में गिरफ्तार। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, छपरा। छपरा शहर के कृष्णापुरी मोहल्ले में गुरुवार की शाम पुलिस ने एक युवक और युवती को आपत्तिजनक हालत में गिरफ्तार किया। 

    घटना नगर थाना क्षेत्र के नंदलाल टोला स्थित नेहरू चौक के पास की है, जहां कपिल देव सिंह के मकान में दोनों किराए पर ठहरे हुए थे। 

    गुप्त सूचना पर नगर थाना की 112 पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कमरे में छापेमारी की और दोनों को हिरासत में लिया। 

    सूत्रों के अनुसार, पुलिस ने कमरे से कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं भी बरामद की हैं। वहीं, मोहल्ले के लोगों का कहना है कि इस मकान में कई दिनों से संदिग्ध गतिविधियां चल रही थी। 

    लोगों ने बताया कि देर रात अज्ञात व्यक्तियों का आना-जाना लगा रहता था, जिससे इलाके में संदेह का माहौल था। स्थानीय लोगों ने इसे अनैतिक कार्य का अड्डा बताते हुए मकान मालिक पर भी कार्रवाई की मांग की है।

    छापेमारी की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए, जिससे इलाके में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। 

    पुलिस ने किसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए भीड़ को शांत कराया और दोनों को थाने ले गई।नगर थानाध्यक्ष संजीव कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला प्रेम प्रसंग का प्रतीत हो रहा है। 

    उन्होंने कहा कि युवक और युवती आपसी सहमति से वहां पहुंचे थे और किसी अवैध गतिविधि की पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। 

    दोनों के स्वजनों को सूचना दे दी गई है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और मकान मालिक से भी पूछताछ की जा रही है।

