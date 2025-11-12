घटना के दौरान वाहन ने सड़क किनारे खड़ी एक किशोरी को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद अफरा-तफरी के माहौल में ग्रामीणों ने वाहन पर लदी लगभग पंद्रह कार्टन अंग्रेजी शराब लूट ली।

संवाद सूत्र, लहलादपुर (सारण)। जनता बाजार थाना क्षेत्र के चकदेह गांव में बुधवार को लगभग ग्यारह बजे शराब लदी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई।

पुलिस के सख्ती के बाद हालांकि कुछ लोगों ने शराब की बोतलें और कार्टून पुलिस को लौटा दी। वहीं कुछ लोग शराब की बोतलें और कार्टून लेकर फरार हो गए।

सदर एसडीपीओ राजकुमार भी मौके पर पहुंचे थे। शराब बरामदगी को लेकर घटना स्थल के पास के कुछ घरों की पुलिस के द्वारा तलाशी भी ली गई। धान के खेतों में भी पुलिस ने शराब की खोजबीन की।

कार सवार एक को ग्रामीणों ने दबोचा

घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार, एक कार एकमा की ओर से बनपुरा बाजार की दिशा में तेज रफ्तार से जा रही थी।

चकदेह स्थित गांधी स्मारक के समीप पुलिस द्वारा वाहन रोकने का इशारा किया गया, लेकिन चालक ने रफ्तार बढ़ा दी। इसी क्रम में गाड़ी ने नागेंद्र राय की सोलह वर्षीय पुत्री कुंती कुमारी को धक्का मार दिया।

टक्कर लगने के बाद युवती सड़क किनारे गिर पड़ी और गंभीर रूप से घायल हो गई। फिलहाल उसका इलाज जारी है। हादसे के बाद चालक का नियंत्रण बिगड़ गया और कार सड़क कि‍नारे खेत में पलट गई।

हादसे के बाद वाहन में सवार लोग खेतों की ओर भागने लगे। ग्रामीणों ने पीछा कर उनमें से एक को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया।



ग्रामीणों के अनुसार, दुर्घटनाग्रस्त कार में लगभग 15 कार्टन अंग्रेजी शराब फ्रूटी लदी थी। वहां मौजूद कुछ लोगों ने शराब की पेटियां लूट ली।



सूचना मिलते ही जनता बाजार थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच में जुट गई। पुलिस ने मौके से शराब की कुछ बची हुई पेटियां बरामद की और लोगों से लूटी गई शराब लौटाने की अपील की।