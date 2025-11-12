Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुल‍िस को क्‍यों करनी पड़ी माइक से अपील? छपरा में युवती को टक्‍कर मार गड्ढ़े में पलटी थी कार

    By Sanjay Kumar Ojha Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 03:43 PM (IST)

    छपरा में एक तेज रफ्तार कार ने एक युवती को टक्कर मार दी और गड्ढे में पलट गई। इसके बाद कार सवार चार लोग भागने लगे। लोगों ने एक को दबोच ल‍िया। कार से करीब 15 कार्टन शराब बरामद की गई है।    

    prefferd source google
    Hero Image

    Chhapra Crime: दुर्घटनाग्रस्‍त कार से शराब बरामद। सांकेत‍िक तस्‍वीर

    संवाद सूत्र, लहलादपुर (सारण)। जनता बाजार थाना क्षेत्र के चकदेह गांव में बुधवार को लगभग ग्यारह बजे शराब लदी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई।

    घटना के दौरान वाहन ने सड़क किनारे खड़ी एक किशोरी को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद अफरा-तफरी के माहौल में ग्रामीणों ने वाहन पर लदी लगभग पंद्रह कार्टन अंग्रेजी शराब लूट ली।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस के सख्ती के बाद हालांकि कुछ लोगों ने शराब की बोतलें और कार्टून पुलिस को लौटा दी। वहीं कुछ लोग शराब की बोतलें और कार्टून लेकर फरार हो गए।

    सदर एसडीपीओ राजकुमार भी मौके पर पहुंचे थे। शराब बरामदगी को लेकर घटना स्थल के पास के कुछ घरों की पुलिस के द्वारा तलाशी भी ली गई। धान के खेतों में भी पुलिस ने शराब की खोजबीन की।

    कार सवार एक को ग्रामीणों ने दबोचा 

    घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार, एक कार एकमा की ओर से बनपुरा बाजार की दिशा में तेज रफ्तार से जा रही थी।

    चकदेह स्थित गांधी स्मारक के समीप पुलिस द्वारा वाहन रोकने का इशारा किया गया, लेकिन चालक ने रफ्तार बढ़ा दी। इसी क्रम में गाड़ी ने नागेंद्र राय की सोलह वर्षीय पुत्री कुंती कुमारी को धक्का मार दिया।

    टक्कर लगने के बाद युवती सड़क किनारे गिर पड़ी और गंभीर रूप से घायल हो गई। फिलहाल उसका इलाज जारी है। हादसे के बाद चालक का नियंत्रण बिगड़ गया और कार सड़क कि‍नारे खेत में पलट गई। 

    हादसे के बाद वाहन में सवार लोग खेतों की ओर भागने लगे। ग्रामीणों ने पीछा कर उनमें से एक को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया।  

    ग्रामीणों के अनुसार, दुर्घटनाग्रस्त कार में लगभग 15 कार्टन अंग्रेजी शराब फ्रूटी लदी थी। वहां मौजूद कुछ लोगों ने शराब की पेटियां लूट ली।  

    सूचना मिलते ही जनता बाजार थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच में जुट गई। पुलिस ने मौके से शराब की कुछ बची हुई पेटियां बरामद की और लोगों से लूटी गई शराब लौटाने की अपील की।

    पुलिस ने माइक से प्रचार कर लोगों को चेतावनी दी गई कि जो भी व्यक्ति लूटी गई शराब वापस नहीं करेगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

    पुलिस अब इस घटना में फरार अन्य तीन तस्करों की तलाश कर रही है, जबकि पकड़े गए एक युवक से पूछताछ जारी है।
    जनता बाजार थानाध्यक्ष जयहिंद यादव ने बताया कि गाड़ी में कितनी कार्टन शराब लदी थी, इसकी जांच की जा रही है।  

     

     