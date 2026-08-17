राजकीय सम्मान के साथ सुरेश सिंह और कैप्टन सुधांशु का अंतिम संस्कार, एक साथ उठी पिता-पुत्र की अर्थी; दी अंतिम सलामी

संवाद सहयोगी, दाउदपुर/मांझी (सारण)। दाउदपुर थाना क्षेत्र के बंगरा गांव निवासी एवं पूर्व मुखिया जितेंद्र सिंह के चचेरे बड़े भाई सुरेश सिंह तथा उनके पुत्र सेना के कैप्टन सुधांशु शेखर सिंह का सोमवार देर शाम बेतिया में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया।

सड़क हादसे में दोनों की मौत के बाद शव बेतिया स्थित आवास पहुंचते ही पूरे परिवार में कोहराम मच गया। बेतिया स्थित आवास पर दी गई अंतिम विदाई सड़क हादसे में जान गंवाने वाले पिता-पुत्र के शव बंगरा गांव नहीं लाए गए। बेतिया स्थित आवास पर पार्थिव शरीर पहुंचते ही सेना के जवानों ने अपने दिवंगत साथी कैप्टन सुधांशु को सशस्त्र सलामी दी।

तिरंगे में लिपटे कैप्टन के पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई देते समय वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं। एक साथ उठी पिता-पुत्र की अर्थी सुरेश सिंह और उनके पुत्र कैप्टन सुधांशु शेखर सिंह की एक साथ मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पिता-पुत्र को खोने के गम में परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था। परिवार के लिए यह हादसा बेहद पीड़ादायक रहा। पत्नी, पुत्रवधू और बेटी का रो-रोकर बुरा हाल सुरेश सिंह की पत्नी अम्पू देवी, पुत्रवधू नंदनी और बेटी रागिनी पिता-पुत्र की मौत से सदमे में थीं। परिजनों के विलाप से माहौल गमगीन हो गया। अंतिम विदाई के दौरान परिवार को संभालना मुश्किल हो रहा था।

सेना के जवानों ने दी सशस्त्र सलामी कैप्टन सुधांशु के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटकर सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। सेना के जवानों ने अपने साथी को सशस्त्र सलामी दी। इस दौरान वहां मौजूद परिजन, ग्रामीण और शुभचिंतक भावुक हो उठे।

बड़ी संख्या में लोग अंतिम संस्कार में हुए शामिल अंतिम संस्कार के दौरान बड़ी संख्या में परिजन, ग्रामीण और शुभचिंतक मौजूद रहे। पिता-पुत्र की एक साथ हुई मौत ने सभी को झकझोर दिया। राजकीय सम्मान के बीच दोनों को अंतिम विदाई दी गई।