सारण में भाजपा को झटका! युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष सुमंत कुमार ने दिया इस्तीफा 

पंचायत सूत्र, डेरनी/दरियापुर (सारण)। भाजपा के युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष सुमंत कुमार ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र पार्टी कार्यालय को भेजते हुए इसे स्वीकार करने का आग्रह किया है।

दरियापुर प्रखंड के सुतिहार मठिया निवासी सुमंत कुमार के अचानक इस्तीफा देने से स्थानीय भाजपा संगठन में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है।



सुमंत कुमार ने बताया कि व्यक्तिगत और राजनीतिक कारणों से आहत होकर उन्होंने यह निर्णय लिया है। त्यागपत्र में उन्होंने भारी मन से भाजपा के सभी पदों से त्यागपत्र देने की बात कही है। हालांकि, उन्होंने अपने इस्तीफे के पीछे किसी व्यक्ति विशेष का नाम या कोई विस्तृत कारण सार्वजनिक नहीं किया है।