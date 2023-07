Bihar News भाजपा नेता डॉ. महाचंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार की तानाशाही चरम पर है। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान सरकार लोकतंत्र की हत्या कर लाठीतंत्र अपना रही है। बिहार में जो भी लोग अपना हक मांगते है उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। सरकार के इशारे पर बिहार पुलिस निर्दोष लोगों की जान लेने पर आमदा हैं जबकि अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं।

भाजपा नेता डॉ. महाचंद्र ने वर्तमान सरकार को कहा, 'महागठबंधन की लठमार सरकार', बिहार पुलिस पर भी साधा निशाना

जागरण संवाददाता, छपरा : बिहार सरकार के पूर्व मंत्री व वरिष्ठ भाजपा नेता डॉ. महाचंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार की तानाशाही चरम पर है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में सीएम नीतीश कुमार लाठी के दम पर सरकार चलाना चाह रहे हैं। भाजपा नेता ने वर्तमान सरकार पर लगाए आरोप भाजपा नेता डॉ. महाचंद्र प्रसाद सिंह ने आगे कहा कि वर्तमान सरकार लोकतंत्र की हत्या कर लाठीतंत्र अपना रही है। बिहार में जो भी लोग अपना हक मांगते है उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। नीतीश कुमार की दमनकारी और लठमार नीति बर्बरता की सारी सीमाओं को पार कर चुकी है। भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज राज्य सरकार की विफलता: महाचंद्र सरकार के इशारे पर बिहार पुलिस निर्दोष लोगों की जान लेने पर आमदा हैं, जबकि अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। भारतीय संविधान में देश के प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अनुमति दी गई है, लेकिन महागठबंधन की लठमार सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए लोगों को सड़कों पर बेरहमी से पिट रही है। पटना में भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज राज्य सरकार की विफलता और आक्रोश का नतीजा है।

Edited By: Aysha Sheikh