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    बिहार के सरकारी शिक्षक ध्यान दें! 15 अगस्त के बाद छुट्टी लेने का बदला नियम, अब ये नया तरीका

    By Amritesh Kumar Edited By: Radha Krishna
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 05:04 PM (IST)

    सारण के सरकारी शिक्षकों के लिए अवकाश आवेदन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव हुआ है। 15 अगस्त 2026 के बाद सभी शिक्षकों को छुट्टी के लिए केवल ई-शिक्षाकोष पोर्टल ...और पढ़ें

    ई-शिक्षाकोष से ही करना होगा छुट्टी का आवेदन

    ई-शिक्षाकोष से ही करना होगा छुट्टी का आवेदन

    HighLights

    1. 15 अगस्त 2026 के बाद ऑफलाइन अवकाश आवेदन बंद।

    2. सभी प्रकार की छुट्टी के लिए ई-शिक्षाकोष पोर्टल अनिवार्य।

    3. लंबित प्रभार और वेतन मामलों का शीघ्र निपटारा होगा।

    जागरण संवाददाता, छपरा(सारण)। सारण जिले के सरकारी शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के लिए अवकाश आवेदन की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि 15 अगस्त 2026 के बाद किसी भी प्रकार के अवकाश के लिए आफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। शिक्षकों को अब छुट्टी के लिए ई-शिक्षाकोष पोर्टल का ही इस्तेमाल करना होगा।

    ई-शिक्षाकोष से ही करना होगा छुट्टी का आवेदन

    जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) निशांत किरण ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों और विद्यालय प्रधानों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।

    प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक अर्जित, मातृत्व, चिकित्सीय, शिशु देखभाल समेत सभी प्रकार के अवकाश के लिए पोर्टल पर आवेदन करेंगे।

    छुट्टी की मंजूरी भी पोर्टल पर होगी अपलोड

    विभागीय निर्देश के अनुसार सिर्फ अवकाश का आवेदन ही ऑनलाइन नहीं होगा, बल्कि स्वीकृति आदेश भी ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

    इससे शिक्षक अपने आवेदन की स्थिति देख सकेंगे और कागजी प्रक्रिया में होने वाली देरी कम होगी। विभाग को उम्मीद है कि डिजिटल व्यवस्था से पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।

    22 अगस्त तक निपटाने होंगे लंबित प्रभार के मामले

    डीईओ ने लंबित प्रभार संबंधी मामलों के शीघ्र निष्पादन का भी निर्देश दिया है। सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को अपने क्षेत्र से प्राप्त प्रभार संबंधी आवेदनों की सूची तैयार कर आवश्यक अभिलेख और अनुलग्नक जिला कार्यालय को उपलब्ध कराने होंगे। इसके लिए 22 अगस्त तक की समय-सीमा निर्धारित की गई है।

    वेतन भुगतान से जुड़े मामलों पर भी नजर

    शिक्षा विभाग ने वेतन भुगतान से संबंधित लंबित मामलों को भी जल्द निपटाने का निर्देश दिया है। संबंधित प्रभारी लिपिकों और डाटा एंट्री ऑपरेटरों को लंबित कार्यों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा गया है।

    ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर आने वाली शिकायतों के त्वरित समाधान पर भी विशेष जोर दिया गया है।

    लापरवाही बरती तो होगी अनुशासनिक कार्रवाई

    विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि कार्य निष्पादन में शिथिलता, लापरवाही या टालमटोल करने वाले कर्मियों के खिलाफ सख्त अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

    अधिकारियों को लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का निर्देश दिया गया है। इससे शिक्षकों के अवकाश, प्रभार, वेतन और शिकायतों से जुड़े मामलों के निस्तारण में तेजी आने की उम्मीद है।

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