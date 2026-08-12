बिहार के ब्लूटूथ परीक्षा कांड में बड़ी कार्रवाई, छह शिक्षक-कर्मी सस्पेंड; सुरक्षा में लापरवाही पर गिरी गाज

जागरण संवाददाता, छपरा(सारण)। छपरा के चर्चित ब्लूटूथ परीक्षा कांड में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र पर इलेक्ट्रानिक डिवाइस पहुंचने के मामले में छह शिक्षक एवं कर्मियों को निलंबित किया गया है। कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा है।

राजेंद्र कालेजिएट केंद्र पर हुई थी परीक्षा बिहार पुलिस रेडियो संगठन में सहायक अवर निरीक्षक (प्रचालक) पद की भर्ती के लिए 22 जुलाई को प्लस टू राजेंद्र कालेजिएट स्कूल, छपरा में प्रारंभिक लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। जांच में परीक्षा केंद्र की सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर लापरवाही सामने आई।

दोबारा फ्रिस्किंग नहीं होने का उठाया फायदा जांच में पाया गया कि परीक्षा कक्ष में प्रवेश के बाद अभ्यर्थियों की दोबारा फ्रिस्किंग नहीं की गई थी। इसी का फायदा उठाकर एक परीक्षार्थी ने मुख्य द्वार से सटे शौचालय की ओर से ब्लूटूथ डिवाइस प्राप्त कर लिया। मामले की जांच एसडीओ सदर और एसडीपीओ सदर की रिपोर्ट के आधार पर हुई।

छह शिक्षक-कर्मियों पर गिरी गाज जिला पदाधिकारी वैभव श्रीवास्तव के निर्देश पर जिला शिक्षा पदाधिकारी निशांत किरण ने छह शिक्षक एवं कर्मियों को निलंबित किया है। इनमें विद्यालय अध्यापिका रीना कुमारी, राधिका कुमारी, विशिष्ट शिक्षिका कुमारी रश्मि और विशिष्ट शिक्षक रामाशंकर मिश्र शामिल हैं। आयोग के निर्देशों की अनदेखी पड़ी भारी निलंबित होने वालों में राजीव पाठक और पुस्तकालयाध्यक्ष जय प्रकाश कुमार भी शामिल हैं। विभागीय आदेश के अनुसार संबंधित कर्मियों ने परीक्षा संबंधी दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरती और आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया।

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