बिहार के कलाकारों के लिए गुड न्यूज, इलाज से लेकर विदेश यात्रा तक का खर्च उठाएगी सरकार; मिलेंगे ₹200000
बिहार सरकार ने कलाकारों के लिए 'कला कल्याण कोष योजना' शुरू की है। इसके तहत इलाज, मंच प्रस्तुति, शिक्षा और वाद्ययंत्र खरीद को वित्तीय सहायता मिलेगी।
HighLights
कलाकारों को गंभीर बीमारी के इलाज हेतु दो लाख तक।
राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रस्तुति के लिए यात्रा खर्च में सहायता।
उच्च शिक्षा, शोध और वाद्ययंत्र खरीद को भी मिलेगी मदद।
जागरण संवाददाता, छपरा। सारण जिले के कलाकारों के लिए राहत की खबर है। बीमारी में इलाज का खर्च हो या देश-विदेश के बड़े मंच पर प्रस्तुति देने की तैयारी, अब आर्थिक तंगी प्रतिभा की राह में बाधा नहीं बनेगी। बिहार सरकार के कला, संस्कृति एवं युवा विभाग ने कलाकार कल्याण कोष योजना के तहत कलाकारों को वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया है।
विभाग ने जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी डॉ. विभा रानी को योजना का प्रखंड, अनुमंडल और जिला स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार कराने का निर्देश दिया है।
इलाज के लिए दो लाख तक की सहायता:
योजना के तहत गंभीर बीमारी अथवा घायल होने की स्थिति में कलाकारों को वास्तविक चिकित्सा खर्च या अधिकतम दो लाख रुपये तक सहायता मिल सकती है।
इसके लिए चिकित्सा प्रमाण-पत्र, इलाज एवं जांच से जुड़े कागजात, दवा की पर्ची और आवश्यक साक्ष्य देना होगा।
आयुष्मान भारत या किसी अन्य चिकित्सा बीमा से लाभ नहीं मिलने का प्रमाण-पत्र अथवा स्व-शपथ पत्र भी जरूरी होगा।
राष्ट्रीय मंच पर जाने का खर्च भी:
अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों एवं कला प्रदर्शनियों में आमंत्रण पर शामिल होने वाले कलाकारों को प्रस्तुति की तैयारी और यात्रा खर्च के लिए आर्थिक सहायता दी जा सकती है।
कलाकार को यह घोषणा करनी होगी कि कार्यक्रम के आयोजक या किसी अन्य स्रोत से उसे मानदेय अथवा यात्रा खर्च नहीं मिला है।
उच्च शिक्षा और शोध के लिए मदद:
विश्वविद्यालयों, महत्वपूर्ण संस्थानों, राष्ट्रीय नाट्य अकादमी अथवा समकक्ष संस्थाओं में नामांकित कलाकारों को उच्च शिक्षा, अध्ययन और शोध के लिए भी सहायता मिल सकती है।
नामांकन शुल्क और संबंधित संस्थान द्वारा निर्धारित छात्रावास शुल्क आदि के दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। सहायता की राशि का निर्धारण समिति करेगी।
वाद्ययंत्र और कला सामग्री खरीद सकेंगे:
चाक्षुष और प्रदर्श कला से जुड़े कलाकारों को उपस्कर, वाद्ययंत्र एवं कला सामग्री खरीदने के लिए अधिकतम 50 हजार रुपये तक वित्तीय सहायता का प्रावधान है। इसके लिए समिति की अनुशंसा जरूरी होगी। कलाकार को खरीद का मूल विपत्र जमा करने के बाद राशि जारी की जाएगी।
30 हजार मासिक आय की सीमा:
योजना का लाभ लेने के लिए कलाकार की मासिक आय 30 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। अद्यतन आय प्रमाण-पत्र, उपलब्धियों के प्रमाण, हस्ताक्षरित आवेदन और कलाकार पंजीयन पोर्टल पर पंजीकरण का प्रमाण देना अनिवार्य होगा।
आवेदन वर्षभर निदेशक, सांस्कृतिक कार्य, नया सचिवालय, विकास भवन, तीसरी मंजिल, पटना के पते पर भेजा जा सकता है। प्राप्त आवेदनों पर गठित नौ सदस्यीय समिति निर्णय लेगी।
प्रत्येक तीन माह में समिति की कम से कम एक बैठक होगी। सहायता एक वित्तीय वर्ष में एक बार ही दी जाएगी और समिति का निर्णय अंतिम होगा। सरकारी कर्मी इस योजना के पात्र नहीं होंगे।