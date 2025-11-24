भावलपुर में युवक की हत्या के बाद बवाल, पुलिस टीम पर हमला; गांव छावनी में तब्दील

Language
    By Pankaj Kumar Pandey Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 04:44 PM (IST)

    सारण के भावलपुर गांव में एक युवक की हत्या के बाद ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला किया। गांव में तनाव व्याप्त है और उसे पुलिस छावनी में बदल दिया गया है। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच कर रही है। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है।

    मौके पर जुटी लोगों की भीड़। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, मढ़ौरा (सारण)। भावलपुर गांव में रविवार देर रात रिंकू कुमार की हत्या के बाद सोमवार की सुबह पुलिस टीम पर हुए हमले से माहौल तनावपूर्ण हो गया।

    पुलिस पर पथराव व धक्का-मुक्की के बाद स्थिति बिगड़ते देख पूरे गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है तथा अधिकारी मौके पर कैंप कर रहे हैं। हत्या मामले में पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

    सुबह करीब पांच बजे रिंकू का शव मिलने पर जब पुलिस जांच के लिए गांव पहुंची, तभी आक्रोशित ग्रामीणों ने टीम पर हमला कर दिया। इसमें स्थानीय चौकीदार समेत दो पुलिसकर्मी घायल हो गए।

    परिजनों ने आरोप लगाया कि रात में चाकूबाजी की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी, लेकिन संदिग्ध के घर की तलाशी नहीं ली। मृतक के भाई के अनुसार, पुलिस ने उल्टे परिजनों को ही डांट दिया और दो घंटे तक मौके पर बैठकर फोन चलाते और सिगरेट पीते रहे, जबकि परिवार अपने लापता भाई की तलाश कर रहा था। सुबह आरोपी के घर के ठीक सामने शव मिलने से आक्रोश और बढ़ गया।

    वहीं, मौके पर पहुंचे वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि घटना के हर पहलू की जांच की जा रही है। दोषियों के साथ-साथ लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से आवश्यक सैंपल एकत्र किए हैं।

    अपराधी प्रवृत्ति का था मृतक, कई मामलों में था फरार

    पुलिस जांच में सामने आया है कि मृतक रिंकू कुमार आपराधिक प्रवृत्ति का था। एसडीपीओ नरेश पासवान ने बताया कि रिंकू ने 2 दिसंबर 2022 को अपनी चचेरी चाची की जेवर के लिए गला दबाकर हत्या कर दी थी। इस मामले में उसे पुलिस ने कोरेंया स्थित ससुराल से गिरफ्तार कर जेल भेजा था। बाद में जेवर भी बरामद किए गए थे।

    हाल के दिनों में वह अवैध शराब बिक्री में सक्रिय था तथा इसी मामले में मढ़ौरा थाना का फरार अभियुक्त भी था।‌ अधिकारी ने कहा कि हत्या के पीछे किसी भी प्रकार की रंजिश या अवैध गतिविधियों से जुड़ा कारण हो सकता है। पुलिस मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल्स तथा फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर आरोपितों तक पहुंचने में जुटी है।

    शोक में डूबा परिवार, पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल

    शव मिलने के बाद मृतक की बहन खुश्बू की विदाई बिना रस्मों के जल्दबाजी में करा दी गई। वहीं मृतक की पत्नी आरती देवी का रो-रोकर बुरा हाल है। रिंकु के तीन छोटे बच्चे हैं, जिनमें सबसे बड़ा सिर्फ दो साल का है। पिता की हत्या से अनजान छोटा बच्चा अब भी अपने हमउम्र बच्चों के साथ खेल रहा था।

    गांव में दहशत और चर्चा का माहौल है। एक माह पूर्व भी इसी गांव में एक युवक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था, जिसका इलाज अब भी पटना में चल रहा है। तब तक दूसरी बड़ी घटना ने गांव को फिर से दहला दिया हूँ।