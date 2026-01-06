Language
    सारण के बनियापुर में शिक्षक का अपहरण, स्कूल जाते समय वारदात से हड़कंप

    By Amritesh KumarEdited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 03:55 PM (IST)

    सारण जिले के बनियापुर में करही मध्य विद्यालय के शिक्षक कुंदन कुमार का स्कूल जाते समय अज्ञात बदमाशों ने अपहरण कर लिया। चारपहिया वाहन में आए तीन-चार अपर ...और पढ़ें

    सारण के बनियापुर में शिक्षक का अपहरण

    संवाद सूत्र, बनियापुर (सारण)। सारण जिले के बनियापुर थाना क्षेत्र में मंगलवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब करही मध्य विद्यालय के शिक्षक कुंदन कुमार का अज्ञात बदमाशों ने अपहरण कर लिया। घटना स्कूल पहुंचने से ठीक पहले की बताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

    स्कूल जाते समय हुई वारदात:

    प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिक्षक कुंदन कुमार रोज की तरह विद्यालय जाने के लिए निकले थे। जैसे ही वे करही मध्य विद्यालय से करीब सौ मीटर पहले पहुंचे, तभी एक चारपहिया वाहन वहां आकर रुका।

    वाहन पर सवार तीन से चार अज्ञात बदमाशों ने शिक्षक को जबरन गाड़ी में बैठाया और मौके से फरार हो गए। घटना इतनी तेजी से हुई कि आसपास के लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही अपराधी भाग निकले।

    छपरा गुदरी मोहल्ले के हैं शिक्षक:

    अपहृत शिक्षक कुंदन कुमार छपरा शहर के गुदरी मोहल्ला के निवासी बताए जा रहे हैं। वे करही मध्य विद्यालय में पदस्थापित हैं और नियमित रूप से विद्यालय आते-जाते थे। उनके अपहरण की खबर फैलते ही परिजनों और शिक्षा विभाग से जुड़े लोगों में चिंता और आक्रोश का माहौल है।

    बनापुर की पुलिस जांच में जुटी:

    घटना की सूचना मिलते ही बनियापुर थाना पुलिस सक्रिय हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आसपास के लोगों से पूछताछ की और घटनास्थल का निरीक्षण किया।

    बताया जा रहा है कि पुलिस संभावित रास्तों पर नाकेबंदी कर बदमाशों की तलाश में जुटी है। साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि अपहरण में इस्तेमाल वाहन और अपराधियों की पहचान की जा सके।

    इस घटना के बाद इलाके में दहशत:

    दिनदहाड़े शिक्षक के अपहरण की घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों और अभिभावकों में सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। लोग जल्द से जल्द शिक्षक की सकुशल बरामदगी की मांग कर रहे हैं।

    पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। अपहरण के कारणों का पता लगाने के साथ ही बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की गई है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही मामले का खुलासा कर लिया जाएगा।