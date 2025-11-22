सारण में अतिक्रमणकारियों पर चला प्रशासन का डंडा, जेसीबी से तोड़ी गईं दुकानें; वसूला गया जुर्माना
छपरा शहर में नगर निगम ने सलेमपुर चौक से मेवा लाल चौक तक अतिक्रमण हटाया। इस दौरान 32 अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की गई और जुर्माना वसूला गया। सड़क पर अस्थाई दुकानों के कारण जाम लगता था, जिससे लोगों को परेशानी होती थी।
जागरण संवाददाता, छपरा। शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव और लगातार लगने वाले जाम से राहगीरों की परेशानी को देखते हुए नगर निगम प्रशासन ने शनिवार को बड़ा अभियान चलाते हुए सलेमपुर चौक से मेवा लाल चौक तक सड़क के दोनों किनारों पर फैले अतिक्रमण को हटाया।
इस दौरान कुल 32 अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की गई, जबकि अवैध रूप से सड़क घेरकर दुकान लगाने वाले दुकानदारों से 1700 रुपये जुर्माना वसूला गया।
राहगीरों को हो रही थी भारी परेशानी
इस सड़क पर रोजाना जाम की स्थिति बनी रहती थी। सड़क के दोनों किनारों पर फल-सब्जी के ठेले और अस्थाई दुकानें सजी होने से रास्ता संकरा हो चुका था। जाम के कारण स्कूल-कॉलेज जाने वाले छात्र-छात्राओं, कार्यालय कर्मियों और मरीजों को समय पर गंतव्य तक पहुंचने में मुश्किल होती थी।
कई बार एंबुलेंस तक फंस जाती थी। आए दिन लोग पैदल चलने को मजबूर होते थे, जिससे दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती थी।
अतिक्रमण हटाने में प्रशासनिक टीम सक्रिय
अभियान छपरा सदर के अंचलाधिकारी राणा अक्षय प्रताप सिंह के नेतृत्व में चलाया गया। कार्रवाई में सहकारिता विभाग के कमलेश साह, कृषि समन्वयक शंभूनाथ सिंह, नगर थाना पुलिस अवर निरीक्षक विजय बहादुर सिंह, पीटीसी जितेंद्र कुमार, नगर थाना बल, दो सेक्शन सशस्त्र बल, 15 पुरुष व 10 महिला पुलिसकर्मी शामिल थे। पुलिस और नगर निगम टीम ने मिलकर अस्थाई कब्जों को तुरंत हटाया और आगे अतिक्रमण न करने की चेतावनी दी।
कई दिनों तक चलेगा अतिक्रमण हटाओ अभियान
नगर निगम प्रशासन ने बताया कि शहर को जाम-मुक्त और सुगम बनाने के लिए आने वाले दिनों में भी अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी रहेगा। नगर निगम ने स्पष्ट किया कि अतिक्रमण करने वालों पर आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
स्थानीय लोगों ने अभियान का स्वागत करते हुए कहा कि जाम से राहत मिलने पर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधरेगी और सड़क पर चलना आसान होगा।
किस तारीख को कहां हटेगा अतिक्रमण:
- 24 नवंबर : काशी बाजार से ब्रह्मपुर चौक
- 25 नवंबर : दारोगा राय चौक से भगवान बाजार चौक
- 26 नवंबर : दारोगा राय चौक से थाना चौक
- 27 नवंबर : थाना चौक से खनुआ नाला होते कटहरी बाग
- 28 नवंबर : साहेबगंज चौक से सब्जी मंडी होते साढ़ा ढाला मछली बाजार
- 29 नवंबर : साढ़ा ढाला मछली बाजार से योगिनियां कोठी नगर पालिका चौक होते थाना चौक
- 01 दिसंबर : कचहरी स्टेशन से सलेमपुर चौक
- 02 दिसंबर : नगर पालिका चौक से सरकारी बस स्टैंड होकर दारोगा राय चौक
- 03 दिसंबर : राजेंद्र स्टेडियम के आसपास
