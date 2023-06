Bihar News छपरा के एक गांव में विदाई के बाद ही दूल्हा दुल्हन को छोड़कर दिल्ली भाग गया। दूल्हे ने फोन कर बताया कि दुल्हन पूरे रास्ते किसी और से बात करती रही। इसलिए वो नाराज होकर दिल्ली चला गया। उससे पहले ससुरालवालों ने दुल्हन को मायके नहीं जाने दिया इसपर भी खूब हंगामा हुआ। इधर पूरा मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है।

दुल्हन को वीडियो कॉल पर किसी और से बात कर देख बिदक गया दूल्हा, विदाई के बाद छोड़ भागा दिल्ली

संवाद सूत्र, पानापुर (छपरा)। जिले के एक गांव में शादी के बाद दूल्हे का भाग जाने के मामला चर्चा का विषय बन गया है। बताया जा रहा है कि दुल्हन के किसी दूसरे लड़के से वीडियो कॉल पर बात करने से नाराज दूल्हा दिल्ली भाग गया। जानकारी के अनुसार, दूल्हे ने बुधवार की दोपहर फोन कर घरवालों और पुलिस को मामले की जानकारी दी। क्षेत्र के भोरहां गांव निवासी दिनेश महतो के बेटे जियालाल कुमार की शादी रविवार की रात मढ़ौरा थाना क्षेत्र के नेथुआं गांव निवासी काशी महतो की पुत्री कुमारी ज्योति के साथ हुई। बरात और दुल्हन के साथ दूल्हा घर लौट गया। दुल्हन की विदाई कराकर घर लाने के बाद दूल्हा शाम के समय बाजार से मिठाई लाने की बात कहकर घर से निकल गया। उसके बाद वह लौटा ही नहीं। परिजनों ने जियालाल की काफी खोजबीन की लेकिन कहीं सुराग नहीं मिला। जिसके बाद परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज कराई गई। इस बीच दुल्हन के घरवाले लड़के के घर पहुंच लड़की को ले जाने की जिद करने लगे लेकिन लड़केवालों ने उसे नहीं जाने दिया। वरपक्ष का कहना था कि जबतक लड़का का सुराग नहीं मिल जाता, लड़की को कहीं जाने नहीं दिया जाएगा। इसको लेकर लड़के के घर पर लड़की वालों ने काफी देर तक हो हंगामा भी किया। वहीं, प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस भी मामले के जांच में जुटी हुई है। कॉल कर लड़के ने बताई सच इधर, लड़के के घर में बुधवार की दोपहर एक अनजान नंबर से फोन आया। दूल्हे का फोन तो उसने बताया कि वह दूसरे जगह चला आया है और सुरक्षित है। उसके बाद फोन बंद हो गया। घरवालों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। एसआई ने की दूल्हे से बात सूचना मिलने पर एसआई रूपम कुमारी ने उक्त नम्बर पर बात की। इस संबंध में उन्होंने बताया कि लड़के से बात हुई है। वह सुरक्षित है और दिल्ली में होने की बात बताई है। उसने बताया है कि उसकी दुल्हन शादी की रस्मअदायगी से लेकर घर आने तक किसी दूसरे लड़के से लगातार वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। इसी से नाराज होकर वह दिल्ली चला आया है।

