Bihar Land Acquisition: भूमि अधिग्रहण के कार्यों में आएगी तेजी, डीएम ने अधिकारियों को दिया निर्देश

जागरण संवाददाता, छपरा। जिलाधिकारी अमन समीर ने सोमवार को जिले में चल रहे कई महत्वपूर्ण सड़क और पुल निर्माण से जुड़े भू-अर्जन कार्यों की व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये परियोजनाएं न सिर्फ जिले बल्कि पूरे प्रदेश के विकास से जुड़ी हैं, इसलिए इनके भू-अर्जन कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समीक्षा में भारतमाला परियोजना, रामजानकी पथ, दीघा पुल के समानांतर 6-लेन केबल ब्रिज, रिविलगंज–परसा–गरखा–अमनौर–छपरा बाईपास, शेरपुर–दिघवारा रिंग रोड, एनएच-31 गाजीपुर–बलिया–मांझी फोरलेन, एनएच-722 सोनहो फ्लाईओवर, गोल्डेनगंज आरओबी, एसएच-73 शीतलपुर–मशरक आरओबी, तथा मेडिकल कॉलेज संपर्क पथ जैसी सभी मेगा परियोजनाओं से संबंधित भूमि अधिग्रहण की स्थिति पर विभागवार जानकारी ली गई।

जिलाधिकारी ने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से जिले की कनेक्टिविटी में बड़ा बदलाव आएगा और औद्योगिक एवं शहरी विकास को नई गति मिलेगी। अंचलाधिकारियों और डीसीएलआर को प्रतिदिन समीक्षा का निर्देश जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारियों को भू-अर्जन कार्य को शीर्ष प्राथमिकता में रखकर तेज गति से कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अंचल स्तर पर लंबित मामलों को तुरंत निष्पादित किया जाए।

साथ ही भूमि सुधार उपसमाहर्ताओं (डीसीएलआर) को आदेश दिया गया कि वे प्रतिदिन प्रगति की समीक्षा करें और उसकी रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेजें। भू-अर्जन कार्यालय में पदस्थापित चारों एडीएलओ को परियोजना-वार जिम्मेदारी दी गई है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी एडीएलओ अपने-अपने संबंधित अंचलों में कैंप लगाकर किसानों व रैयतों के दस्तावेज आनसाइट ही प्राप्त करें और किसी भी प्रकार की समस्या का तुरंत समाधान करें। उन्होंने कहा कि अधिकारी फील्ड में मौजूद रहें, ताकि रैयतों को कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और प्रक्रिया बिना बाधा पूरी हो सके।

रैयतों के लिए स्थल पर ही कैंप, समस्या का त्वरित समाधान भू-अर्जन प्रक्रिया में तेजी लाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि रैयतों के साथ स्थल पर कैंप आयोजित किए जाएं, जहां उनसे सभी आवश्यक कागजात प्राप्त किए जाएं।