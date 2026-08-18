सारण का ऐतिहासिक शिवधाम: 360 साल पुराने गोपालेश्वरनाथ मंदिर की है अनोखी मान्यता

सारण के एकमा प्रखंड के बिशुनपुरा स्थित ऐतिहासिक गोपालेश्वरनाथ मंदिर क्षेत्र के प्रमुख शिवधामों में शामिल है। सावन के महीने में यहां दूर-दराज से श्रद्धालु पहुंचकर बाबा का जलाभिषेक और पूजा-अर्चना करते हैं।

आसपास के जिलों के साथ उत्तर प्रदेश के दोआबा क्षेत्र में भी इस मंदिर की धार्मिक पहचान है। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि सच्चे मन से बाबा गोपालेश्वरनाथ से मांगी गई मनोकामना पूरी होती है।

मंदिर का इतिहास

स्थानीय मान्यता के अनुसार, गोपालेश्वरनाथ मंदिर की स्थापना मार्च 1667 में हुई थी। करीब 360 वर्ष पुराने इस मंदिर की स्थापना गोपालेश्वरनाथ पांडेय के नाम से जुड़ी बताई जाती है। वह खूटकणवा गांव के राजपरिवार से संबंधित थे।

लंबे समय तक देखरेख के अभाव में मंदिर जर्जर हो गया था। इसके बाद ग्रामीणों ने मंदिर के जीर्णोद्धार का संकल्प लिया। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं के सहयोग से वर्ष 2024 में मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया। करीब 33 लाख रुपये की लागत से मंदिर को नया और भव्य स्वरूप दिया गया। मंदिर निर्माण के लिए बिशुनपुरा के साथ पूरे प्रखंड और विभिन्न पंचायतों से चंदा जुटाया गया। मंदिर समिति के अध्यक्ष देव कुमार सिंह के परिवार ने भी निर्माण में महत्वपूर्ण सहयोग किया।

मंदिर की विशेषता मंदिर में स्थापित शिवलिंग और नंदी की विशेष धार्मिक मान्यता है। सावन की सोमवारी पर यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। शुक्रवार और शनिवार को भी मंदिर में भक्तों की भीड़ रहती है। जिन श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी होती है, वे मंदिर में अष्टयाम कराते हैं। हाल ही में खूटकणवा-बिशुनपुरा निवासी रामबाबू पांडेय और उनकी पत्नी ने मनोकामना पूर्ण होने पर मंदिर में अष्टयाम कराया।