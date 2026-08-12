अंग्रेजी शासनकाल से जुड़ा है सारण का यह शिव मंदिर, शिवलिंग की कहानी भी है बेहद खास

संवाद सूत्र, नगरा। सारण जिले के नगरा प्रखंड के हरिहरपुर कनार गांव में स्थित करीब दो सौ वर्ष पुराना प्राचीन शिव मंदिर आज भी लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है।

अंग्रेजी शासनकाल से जुड़े इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग को लेकर ग्रामीणों के बीच कई वर्षों से धार्मिक मान्यता चली आ रही है।

आसपास के गांवों के लोग सामान्य दिनों में भी भगवान शिव के दर्शन-पूजन के लिए यहां पहुंचते हैं। सावन की सोमवारी, बसंत पंचमी और महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना की जाती है।

मंदिर का इतिहास

ग्रामीणों के अनुसार, हरिहरपुर कनार का यह मंदिर अंग्रेजी शासनकाल से जुड़ा हुआ है। गांव के जवाहर नाथ शरण उस समय उत्तर प्रदेश के कानपुर-इटावा क्षेत्र में दारोगा के पद पर कार्यरत थे।

वहां एक शिवलिंग लोगों की आस्था का केंद्र था। अंग्रेजों से जुड़े एक विवाद के बाद जवाहर नाथ शरण उस शिवलिंग को घोड़े पर लेकर अपने गांव हरिहरपुर कनार आए थे।

इसके बाद शिवलिंग की गांव में स्थापना की गई। तभी से यहां भगवान शिव की पूजा-अर्चना की परंपरा चली आ रही है। धीरे-धीरे यह स्थान आसपास के लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र बन गया।

मंदिर की विशेषता

करीब दो सौ वर्ष पुराने इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता इसका प्राचीन शिवलिंग और इससे जुड़ी धार्मिक मान्यता है। सावन के प्रत्येक सोमवार को यहां विशेष पूजा और रुद्राभिषेक कराया जाता है।

फाल्गुन मास की महाशिवरात्रि पर मंदिर परिसर में एक दिवसीय भव्य मेला लगता है। इस अवसर पर दूर-दराज से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं।

मंदिर के समीप स्थित पोखरा भी इस प्राचीन धार्मिक स्थल की पहचान से जुड़ा हुआ है। ग्रामीणों के सहयोग से मंदिर परिसर की देखरेख और धार्मिक आयोजनों की व्यवस्था की जाती है।

ऐसे पहुंच सकते हैं मंदिर

हरिहरपुर कनार का प्राचीन शिव मंदिर छपरा-मशरक मुख्य पथ से करीब चार किलोमीटर पश्चिम, खैरा के आगे स्थित है। वहीं, छपरा-महम्मदपुर पथ पर कोठियां स्थित आइटीबीपी कैंप से मंदिर करीब दो किलोमीटर पूरब है। खैरा अथवा कोठियां की ओर से सड़क मार्ग से हरिहरपुर कनार गांव पहुंचकर मंदिर तक जाया जा सकता है।