समस्तीपुर में जनता चौक पर आटो पलटने से महिला की मौत, चार अन्य जख्मी

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। जनता चौक के समीप मंगलवार को पूसा जाने वाली सड़क पर आटो पलटने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग जख्मी हो गए।

मृतका की पहचान मोहनपुर टारा गांव निवासी जितेंद्र पासवान की पत्नी मुन्नी कुमारी के रूप में हुई है। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरातफरी मच गई। आसपास के लोगों ने जख्मी लोगों को इलाज के लिए भेजा।

बताया जाता है कि आटो से लोग जा रहे थे। इसी दौरान जनता चौक के समीप आटो अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में आटो सवार मुन्नी कुमारी सड़क पर गिर गईं और गंभीर रूप से जख्मी हो गईं। बाद में उनकी मौत हो गई। हादसे में चार अन्य लोग भी जख्मी हुए हैं।