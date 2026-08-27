समस्तीपुर में DCLR कंचन कुमारी झा के घर पर निगरानी विभाग की रेड, 2 घंटे से जांच जारी
निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने समस्तीपुर के रोसड़ा में डीसीएलआर कंचन कुमारी झा के आवास पर छापा मारा। यह छापेमारी आय से अधिक संपत्ति या रिश्वतखोरी के मामले से संबंधित होने की आशंका है, जांच जारी है।
HighLights
निगरानी ब्यूरो ने डीसीएलआर कंचन कुमारी झा के आवास पर छापा मारा।
समस्तीपुर के रोसड़ा अनुमंडल में सुबह से चल रही है जांच।
आय से अधिक संपत्ति या रिश्वतखोरी मामले से जुड़ा हो सकता है।
जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। रोसड़ा अनुमंडल के भूमि सुधार उपसमाहर्ता के आवास पर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने गुरुवार की सुबह दबिश दी। करीब 8.30 बजे टीम के सदस्य दो वाहन से उनके रोसड़ा आवास पर पहुंचे। सभी अंदर चले गए। करीब दो घंटे से से टीम के पदाधिकारी आवास के अंदर ही है। किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी।
संयोग था कि डीसीएलआर कंचन कुमारी झा भी आवास में ही मौजूद थी। छापेमारी में क्या मिला इसकी जानकारी बाहर तक नहीं पहुंच पायी थी। बाद में रोसड़ा थाना की पुलिस भी डीसीएलआर के आवास पर पहुंची। यह छापेमारी आय से अधिक संपत्ति मामले में है या कुछ और अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है। वैसे सूत्रों का बताना है कि यह मामला रिश्वत लेने से संबंधित है।
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