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समस्तीपुर में टुनटुनिया गुमटी ओवरब्रिज छोटी गाड़ियों के लिए खुला, भारी वाहनों पर रोक जारी

By Abhinav Kumar Edited By: Ajit kumar
Updated: Fri, 14 Aug 2026 08:05 PM (IST)

Tuntuniya Overbridge Traffic Update: समस्तीपुर का टुनटुनिया गुमटी ओवरब्रिज मरम्मत के बाद छोटी गाड़ियों के लिए खोल दिया गया है। हालांकि, सुरक्षा और शेष कार्यों के कारण भारी वाहनों का प्रवेश अभी भी प्रतिबंधित रहेगा।

भारी वाहनों की आवाजाही रोकने के लिए ओवरब्रिज के दोनों छोर पर मजबूत हाइट बैरियर लगा दिए हैं। फोटो: जागरण

भारी वाहनों की आवाजाही रोकने के लिए ओवरब्रिज के दोनों छोर पर मजबूत हाइट बैरियर लगा दिए हैं। फोटो: जागरण

HighLights

  1. टुनटुनिया गुमटी ओवरब्रिज छोटी गाड़ियों के लिए खोला गया।

  2. सुरक्षा कारणों से भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित है।

  3. मरम्मत कार्य जारी रहेगा, प्रशासन निगरानी करेगा।

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। Samastipur Tuntuniya Gumti Overbridge: शहरवासियों के लिए बड़ी राहत की खबर है कि मरम्मत कार्य के चलते बंद टुनटुनिया रेलवे गुमटी ओवरब्रिज को आम आवागमन के लिए खोल दिया गया है।

जिला पदाधिकारी के निर्देश पर अधिकारियों द्वारा निरीक्षण करने के बाद पुल से छोटी गाड़ियों का परिचालन शुरू करा दिया गया है। हालांकि सुरक्षा और शेष बचे कार्यों को देखते हुए फिलहाल इस पुल पर भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक पूरी तरह जारी रहेगी।

लगाए गए हाइट बैरियर

प्रशासन ने भारी वाहनों की आवाजाही रोकने के लिए ओवरब्रिज के दोनों छोर पर मजबूत हाइट बैरियर लगा दिए हैं। इससे तय ऊंचाई सीमा से अधिक बड़े वाहनों का प्रवेश रुकेगा और शहर के इस व्यस्त मार्ग पर यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहेगी।

पुल शुरू होने से स्थानीय लोगों और छोटे वाहन चालकों को वैकल्पिक रास्तों के लंबे चक्कर और जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी।

मरम्मत कार्य रहेगा जारी

ओवरब्रिज पर आवागमन शुरू होने के बावजूद रेलिंग लगाने और आधुनिक लाइटिंग का शेष निर्माण कार्य लगातार जारी रहेगा।

एसडीओ राकेश कुमार ने स्पष्ट किया है कि वाहनों के सुगम परिचालन के साथ-साथ चल रहे मरम्मत कार्यों की प्रशासनिक स्तर पर लगातार निगरानी की जाएगी। निर्माण और सुरक्षा से जुड़े सभी जरूरी कार्य पूरी तरह संपन्न होने के बाद ही भारी वाहनों के परिचालन पर विचार किया जाएगा।