समस्तीपुर में टुनटुनिया गुमटी ओवरब्रिज छोटी गाड़ियों के लिए खुला, भारी वाहनों पर रोक जारी

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। Samastipur Tuntuniya Gumti Overbridge: शहरवासियों के लिए बड़ी राहत की खबर है कि मरम्मत कार्य के चलते बंद टुनटुनिया रेलवे गुमटी ओवरब्रिज को आम आवागमन के लिए खोल दिया गया है।

जिला पदाधिकारी के निर्देश पर अधिकारियों द्वारा निरीक्षण करने के बाद पुल से छोटी गाड़ियों का परिचालन शुरू करा दिया गया है। हालांकि सुरक्षा और शेष बचे कार्यों को देखते हुए फिलहाल इस पुल पर भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक पूरी तरह जारी रहेगी।

लगाए गए हाइट बैरियर प्रशासन ने भारी वाहनों की आवाजाही रोकने के लिए ओवरब्रिज के दोनों छोर पर मजबूत हाइट बैरियर लगा दिए हैं। इससे तय ऊंचाई सीमा से अधिक बड़े वाहनों का प्रवेश रुकेगा और शहर के इस व्यस्त मार्ग पर यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहेगी।