समस्तीपुर के ताजपुर में बरामदे में सो रही महिला की हत्या, नुकीले राड से किया गया वार

संवाद सहयोगी, ताजपुर (समस्तीपुर)। Tajpur Woman Murder: बंगरा थाना क्षेत्र की सिरसिया पंचायत के वार्ड 10 में बुधवार देर रात आपसी विवाद के बाद बरामदे में सो रही महिला की नुकीले राड से हमला कर हत्या कर दी गई।

मृतका की पहचान स्व. महबूब खान की पत्नी कमरुल खातून (47) के रूप में हुई है। उसका एक पुत्र मानसिक रूप से कमजोर बताया जाता है।

बताया गया कि कमरुल खातून का पड़ोस के ही एक व्यक्ति से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद घर के बरामदे में सो रही कमरुल को अकेला पाकर नुकीले राड से हमला किया गया। हमले में गंभीर चोट लगने से महिला की मौत हो गई।

गुरुवार सुबह महिला के घर में कोई गतिविधि नहीं दिखी तो स्थानीय लोगों को संदेह हुआ। इसके बाद लोगों ने घर के अंदर जाकर देखा तो महिला मृत अवस्था में पड़ी थी। घटना की सूचना मिलने पर बंगरा थानाध्यक्ष पंचम कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची।

पुलिस ने घर के अंदर और आसपास के हिस्से का बारीकी से निरीक्षण किया। फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। पुलिस को मौके से एक नुकीला राड मिला है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में महिला के शरीर पर चोट के निशान मिलने की बात सामने आई है। पुलिस घटना में शामिल लोगों की पहचान और उनकी भूमिका की जांच कर रही है। घटना के बाद इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं हैं।