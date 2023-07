Bihar: समस्तीपुर में युवक की संदेहास्पद मौत, जहरीली शराब से मौत की आशंका; परिजन बोले-नशे का आदि था

Bihar समस्तीपुर में 26 साल के एक युवक की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। युवक मंगलवार की शाम सात बजे नशे की हालत में मुर्गा लेकर घर पहुंचा था। इसके बाद उसके तबीयत बिगड़ गई। परिजन युवक को अस्पताल लेकर पहुंचे जहां डॉक्टरों ने स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने जहरीली शराब से मौत की आशंका जताई है।

Bihar: समस्तीपुर में युवक की संदेहास्पद मौत,

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। जिले के मुसरीघरारी थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में एक युवक की संदेहास्पद मौत हो गई। घटना मंगलवार रात की बताई जा रही है। परिजन जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका जता रहे हैं। मृतक की पहचान गांव के ही वार्ड संख्या आठ निवासी दीपक प्रकाश सिंह के 26 साल के बेटे विकास कुमार सिंह के रूप में हुई है। पुलिस शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बुधवार की सुबह सदर अस्पताल पहुंची। फिलहाल, घटना के संबंध में स्थानीय पुलिस कुछ भी बताने से परहेज कर रही है। मृतक ताजपुर के मोतीपुर सब्जी मंडी में मोटिया का काम करता था। मृतक के पिता ने बताया कि विकास को नशे की लत थी। वह अक्सर शाम के वक्त शराब के नशे में घर लौटता था। मंगलवार की शाम सात बजे नशे की हालत में मुर्गा लेकर घर पहुंचा था। इसके बाद पत्नी को मुर्गा पकाने की बात कहकर कमरे में जाकर सो गया। निजी अस्पताल में ले गए परिजन थोड़ी देर के बाद उसकी तबीयत अधिक खराब हो गई। वह तेज दर्द से कराह रहा था। ग्रामीणों के सहयोग से आननफानन में उठाकर एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां स्वास्थ्य परीक्षण के बाद मृत घोषित कर दिया।

