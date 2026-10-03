समस्तीपुर में एसपी ने संभाली वाहन जांच की कमान, अपराध और तस्करी पर नकेल कसने का अभियान

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। Samastipur Vehicle Checking Drive: अपराध नियंत्रण और शराब व मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए शनिवार को समस्तीपुर जिले में सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया।

इस दौरान एसपी अरविंद प्रताप सिंह खुद सड़क पर उतरे और विभिन्न स्थानों पर चल रही जांच का जायजा लिया। उन्होंने मोहनपुर पुल चौक, मगरदही घाट समेत अन्य जगहों पर पहुंचकर पुलिस की मुस्तैदी देखी और जांच में लगे जवानों को आवश्यक निर्देश दिए।

जिले के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस ने प्रमुख सड़कों पर वाहनों की जांच की। दोपहिया और चारपहिया वाहनों को रोककर उनके कागजात की जांच की गई। साथ ही वाहनों की डिक्की और अन्य संदिग्ध स्थानों की तलाशी लेने के अलावा संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की गई। एसपी ने जांच के दौरान पुलिसकर्मियों को सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि को गंभीरता से लेने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अपराधियों और नशे के कारोबार से जुड़े लोगों पर नजर रखने के लिए नियमित रूप से वाहन जांच की जाए।