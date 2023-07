Bihar: स्कूल से लौट रहे छह साल के बच्चे का अपहरण, मासूम ने शोर मचाया तो बदमाशों ने चलते टेंपो से फेंका

Kidnapping in Samastipur समस्तीपुर में दूसरी कक्षा के छात्र का बदमाशों ने अपहरण कर लिया। बच्चे ने शोर मचाया तो बदमाश बच्चे को सड़क पर फेंककर फरार हो गए। बच्चे को घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों ने भूमि विवाद में घटना को अंजाम देने की आशंका जताई है। आशंका जताई जा रही है कि हत्या के नीयत से बच्चे का अपहरण किया गया है।

Bihar: समस्तीपुर में बदमाशों ने चलती टेंपो से बच्चे को फेंका

