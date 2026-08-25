हापा-नाहरलगुन एक्सप्रेस अब चलेगी रेगुलर; शाहपुर पटोरी, बरौनी और हाजीपुर के यात्रियों को सौगात, चेक करें शेड्यूल

संवाद सहयोगी, शाहपुर पटोरी। गुजरात के अहमदाबाद से अरुणाचल प्रदेश के नाहरलागुन के बीच चलने वाली नियमित ट्रेन की सौगात शाहपुर पटोरी तथा इस रुट को मिली है।

रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर अहमदाबाद-उज्जैन-ग्वालियर- प्रयागराज-वाराणसी-छपरा-हाजीपुर-बरौनी-कटिहार के रास्ते गुजरात के जामनगर और अरुणाचल प्रदेश के नाहरलगुन के मध्य चलायी जा रही ट्रेन हापा-नाहरलगुन 19525/19526 साप्ताहिक एक्सप्रेस अब नियमित परिचालित की जाएगी।

यह परिचालन हापा से 23 सितम्बर, से सप्ताह के प्रत्येक बुधवार को तथा नाहरलगुन से 26 सितम्बर, से सप्ताह के प्रत्येक शनिवार कौ किया जायेगा।

इस गाड़ी में शयनयान श्रेणी के 15, तृतीय वातानुकूलित श्रेणी के 03 तथा द्वितीय वातानुकूलित श्रेणी का 01 कोच सहित कुल 21 कोच होंगे।

यह प्रत्येक बुधवार को हापा से 00.40 बजे प्रस्थान कर गुरूवार को 15.30 बजे छपरा, 17.00 बजे हाजीपुर, 17.42 बजे शाहपुर पटोरी, 19.05 बजे बरौनी, 19.36 बजे बेगुसराय, 20.29 बजे खगड़िया, 21.31 बजे नवगछिया, 23.10 बजे कटिहार सहित अन्य स्टेशनों पर रुकते हुए शुक्रवार को 16.00 बजे नाहरलगुन पहुंचेगी।