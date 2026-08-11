Bihar News : नशे की तस्करी का नया रूट बना पटोरी? रेल मार्ग से पहुंच रही हेरोइन और गांजा की खेप

दीपक प्रकाश, शाहपुर पटोरी (समस्तीपुर)। शाहपुर पटोरी अनुमंडल क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी लगातार बढ़ती जा रही है, जो पुलिस और आम नागरिकों के लिए गहरी चिंता का विषय बन रही है।

हालिया छापों और बरामदगी के बाद यह खुलासा हुआ है कि तस्करों द्वारा नेपाल के साथ-साथ पूर्वोत्तर और अन्य राज्यों के रास्ते भारी मात्रा में हेरोइन और गांजा इस क्षेत्र में लाया जा रहा है।

तस्करों का नया 'सेफ जोन' बना पटोरी

पुलिस सूत्रों के अनुसार, पटोरी अनुमंडल तस्करों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना (सेफ जोन) साबित हो रहा है। इस वर्ष अब तक अनुमंडल क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर कई सफल छापेमारी की जा चुकी हैं, जिनमें भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। जांच में यह बात सामने आई है कि इस अवैध कारोबार में कई अंतरराज्यीय तस्कर गिरोह सक्रिय रूप से शामिल हैं, जिनके नेटवर्क दूर-दूर तक फैले हुए हैं।

रेल मार्ग और महिला तस्करों का इस्तेमाल तस्कर सुरक्षा एजेंसियों की नजरों से बचने के लिए मुख्य रूप से रेल मार्ग का उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा, इस धंधे में महिलाओं की सहभागिता भी काफी अधिक देखी जा रही है, जो पहले भी विभिन्न अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाई जाती रही हैं।

भौगोलिक स्थिति का फायदा उठा रहे अपराधी भौगोलिक बनावट के लिहाज से शाहपुर पटोरी का क्षेत्र अपराधियों के लिए हमेशा से मुफीद माना जाता रहा है। पटोरी अनुमंडल की सीमाएं वैशाली, पटना और बेगूसराय जिलों से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा, गंगा नदी के किनारे बसे होने के कारण अपराधी पटना, बाढ़ और बख्तियारपुर जैसे पड़ोसी क्षेत्रों से आसानी से यहां पनाह लेते रहे हैं। पुलिस की दबिश बढ़ने पर अपराधी गंगा नदी पार कर दूसरे जिलों में आसानी से फरार हो जाते हैं।