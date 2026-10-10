समस्तीपुर में संदिग्ध हालात में जिला परिषद कर्मी की मौत, कमरे में मिला शव

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। शहर के काशीपुर लखना चौक के समीप शनिवार को संदिग्ध परिस्थितियों में जिला परिषद कर्मी गोपाल कृष्ण दास की मौत हो गई।

उनका शव कमरे के अंदर मिला। वह मूल रूप से मधेपुरा जिले के निवासी थे और समस्तीपुर में डेरा लेकर रहते थे।

अंदर से बंद था दरवाजा

बताया जाता है कि गोपाल कृष्ण दास के स्वजन लगातार उन्हें फोन कर रहे थे। काफी देर तक फोन नहीं उठने पर परिवार के लोगों को चिंता हुई। इसके बाद उन्होंने कार्यालय के कर्मियों से संपर्क कर इसकी जानकारी दी।