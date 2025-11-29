Language
    समस्तीपुर में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, आम के पेड़ से लटका मिला शव; आत्महत्या या साजिश?

    By Mukesh KumarEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 11:33 AM (IST)

    समस्तीपुर में एक युवक का शव आम के पेड़ से लटका मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, जबकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस आत्महत्या और हत्या दोनों पहलुओं से जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।

    पेड़ से लटका मिला शव

    जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। दलसिंहसराय थाना के  रामपुर जलालपुर के एक युवक की मधुबनी थाना क्षेत्र के खजोली गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। रामपुर जलालपुर वार्ड 20 के निवासी 23 वर्षीय शंभू पासवान का शव आम के पेड़ पर गमछा से लटका हुआ मिला है। परिवार और स्थानीय लोग इस घटना से गहरा सदमा और चिंता में हैं। 

    जानकारी के अनुसार शंभू पासवान, जो पांच भाई-बहनों में सबसे छोटे थे, पिछले चार वर्षों से खजोली व मुरीकिया क्षेत्र में जेसीबी चलाकर काम करते थे। इसके अलावा वे राम जानकी ईंट उद्योग में भी कार्यरत थे। युवक के अचानक और अज्ञात कारणों से जान देने की खबर ने ग्रामीणों में हड़कंप मचा दिया है। मृतक शंभू के परिवार वालों में भारी विलाप देखा गया। 

    पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी

    परिजनों का कहना है कि शंभू पासवान किसी प्रकार की तनाव या मुसीबत में नहीं था। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर अचानक यह हादसा कैसे हुआ। मृतक के पिता गंगा पासवान ने बताया कि उनका बेटा मेहनती और लगनशील युवक था। वह हमेशा परिवार की जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाता था। मधुबनी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। 

    पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह मामला आत्महत्या की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन सभी पहलुओं को खंगाला जा रहा है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने स्थानीय लोगों से भी सहयोग मांगा है ताकि वास्तविक घटना का कारण पता चल सके।

    स्थानीय लोगों का कहना है कि खजोली और आसपास के इलाके में ऐसा कोई विवाद या अनबन नहीं थी, जो इस प्रकार की घटना को जन्म दे। वहीं कुछ लोग इस बात की संभावना भी जताते हैं कि शंभू की मौत के पीछे कोई और संदिग्ध कारण हो सकता है, जिसे पुलिस गंभीरता से देख रही है।

    पुलिस कर रही मामले की जांच

    इस घटना से इलाके में मातम छा गया है। शंभू पासवान की मौत से परिवार का दिन-रात रोना जारी है। प्रशासनिक अधिकारी भी इस मामले में शीघ्र और निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दे चुके हैं। शंभू के परिजन न्याय मिलने और सच्चाई उजागर होने की मांग कर रहे हैं।

    मधुबनी पुलिस अभी मामले की गहनता से जांच कर रही है ताकि किसी प्रकार की अनहोनी की वजह सामने आ सके। जांच पूरी होने के बाद ही इस घटना के पीछे की असली वजह सार्वजनिक की जाएगी।