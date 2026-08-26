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समस्तीपुर में छठ्ठी की खुशियों के बीच पत्नी की गोली मारकर हत्या, पति फरार

By Mukesh KumarEdited By: Dharmendra Singh
Updated: Wed, 26 Aug 2026 11:17 AM (IST)

समस्तीपुर में नवजात बेटी के छठ्ठी समारोह के दौरान पति ने पत्नी मंजुला कुमारी की गोली मारकर हत्या कर दी। घरेलू विवाद के बाद हुई इस घटना में आरोपित पति सूरज सहनी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है।

महिला की फाइल फोटो।

महिला की फाइल फोटो।

HighLights

  1. समस्तीपुर में छठ्ठी समारोह के दौरान पत्नी की हत्या।

  2. पति सूरज सहनी पर गोली मारने का आरोप, वह फरार।

  3. घरेलू विवाद के बाद हुई घटना, पुलिस जांच में जुटी।

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। बिहार के समस्तीपुर जिले में जिस घर में नवजात बेटी के जन्म की खुशियां मनाई जा रही थीं, वहां छठ्ठी समारोह के बीच अचानक गोली चलने से चीख-पुकार मच गई।

हलाई थाना क्षेत्र के चकलालशाही गांव में मंगलवार की रात पति-पत्नी के विवाद के बाद एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतका की पहचान गांव निवासी सूरज सहनी की पत्नी मंजुला कुमारी (26) के रूप में हुई है। हत्या का आरोप उसके पति सूरज सहनी पर लगाया गया है। घटना के बाद से वह फरार बताया जा रहा है।

बेटी के जन्म पर हुआ था छठ्ठी कार्यक्रम

बताया गया कि मंजुला ने हाल में एक बेटी को जन्म दिया था। मंगलवार को घर में नवजात की छठ्ठी का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसी दौरान किसी बात को लेकर मंजुला और उसके पति सूरज के बीच विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर सूरज ने कथित तौर पर पत्नी को गोली मार दी।

सदर अस्पताल ले जाने के दौरान मौत

गोली लगने से मंजुला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद मायके पक्ष के स्वजन उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर पहुंचे। हालांकि, अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।

घटनास्थल पर पहुंची पुलिस

वारदात की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच की। आसपास के लोगों और स्वजनों से पूछताछ कर घटना की जानकारी जुटाई गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू की।

पति की तलाश में जुटी पुलिस

पुलिस घरेलू विवाद समेत हत्या के अन्य संभावित कारणों की जांच कर रही है। आरोपित पति सूरज की भूमिका और घटना के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस विभिन्न बिंदुओं पर छानबीन कर रही है।

सदर डीएसपी संजय कुमार पाण्डेय ने बताया कि मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। आरोपित पति की तलाश जारी है। जल्द ही घटना का राजफाश किया जाएगा।