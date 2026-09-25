समस्तीपुर में लड़की से बदसलूकी पर बुलडोजर एक्शन, आरोपितों के घर-दुकान पर चला पीला पंजा

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। Samastipur Girl Misbehavior Case: कर्पूरीग्राम थाना क्षेत्र के जगतसिंहपुर गांव में लड़की के साथ अभद्र व्यवहार से संबंधित वायरल वीडियो मामले में गिरफ्तार आरोपितों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई शुरू हो गई है।

शुक्रवार को प्रशासन की टीम ने आरोपितों के घर और दुकानों के आसपास अतिक्रमण की जांच की। इस दौरान सड़क किनारे किए गए अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया।

चाय दुकान पर कार्रवाई

जगतसिंहपुर गांव निवासी महेश्वर सहनी के पुत्र रामबाबू सहनी की सड़क किनारे स्थित चाय दुकान को भी तोड़ा गया। प्रशासन के अनुसार दुकान सड़क किनारे अतिक्रमित हिस्से में बनी थी। अन्य आरोपितों के ठिकानों पर भी अतिक्रमण की स्थिति की जांच की गई।

एक आरोपित के पक्के मकान को लेकर भी अतिक्रमण का नोटिस दिया गया है। प्रशासन ने बताया कि गैरमजरुआ जमीन पर किए गए अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया है। पक्की संरचना के संबंध में नियमानुसार नोटिस की कार्रवाई की गई है।