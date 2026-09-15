मजिस्ट्रेट की निगरानी में खुला समस्तीपुर के उगना महादेव का खजाना, दान पेटी से निकला छप्पर फाड़ चढ़ावा!

संवाद सहयोगी, विद्यापतिनगर। सुप्रसिद्ध विद्यापतिधाम उगना महादेव मंदिर (बालेश्वर स्थान) में श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित दान राशि की मंगलवार को प्रशासनिक निगरानी में गिनती की गई। कार्यपालक दंडाधिकारी सह मजिस्ट्रेट जय किशन कुमार की मौजूदगी में श्री बालेश्वर स्थान विद्यापतिधाम न्यास समिति के अधीनस्थ मंदिर परिसर में रखी दान पेटी खोली गई।

इस दौरान दान पेटी से 2,47,680 रुपये प्राप्त हुए। दान पेटी खोलने और राशि की गिनती की पूरी प्रक्रिया न्यास समिति के सदस्यों, थानाध्यक्ष सूरज कुमार और एएसआई जितेंद्र कुमार की मौजूदगी में संपन्न हुई। राशि की गिनती के दौरान पारदर्शिता और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया।

गिनती पूरी होने के बाद कार्यपालक दंडाधिकारी जय किशन कुमार ने न्यास समिति के कोषाध्यक्ष रत्न शंकर भारद्वाज को प्राप्त पूरी राशि मंदिर के नाम से संचालित बैंक खाते में जमा कराने का निर्देश दिया। साथ ही बैंक में राशि जमा करने के बाद उसकी विधिवत प्रविष्टि कराने और संबंधित अभिलेखों का संधारण सुनिश्चित करने को कहा।