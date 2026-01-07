रूसेरा घाट में रेल लाइन बहाल, करीब 23 घंटे बाद सामान्य हुआ परिचालन

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। समस्तीपुर–खगड़िया रेलखंड पर रूसेरा घाट स्टेशन के पास सोमवार को हुए हादसे के बाद मंगलवार को स्थिति सामान्य हो सकी। तेल टैंकर के चक्के में खराबी और मेंटेनेंस के दौरान तकनीकी दिक्कतों के कारण बाधित रेल लाइन को करीब 23 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मंगलवार दोपहर लगभग चार बजे पूरी तरह क्लियर कर दिया गया। इसके बाद इस महत्वपूर्ण रेल खंड पर ट्रेनों का परिचालन धीरे-धीरे सामान्य किया गया।

सोमवार शाम करीब पांच बजे से प्लेटफार्म संख्या-1 और मध्य रेल लाइन पूरी तरह जाम हो गया था। मेंटेनेंस के दौरान जैक स्लिप हो जाने से स्थिति और जटिल हो गई, जिसके कारण अप एवं डाउन दोनों दिशा की ट्रेनों को रोकना पड़ा। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कुछ ट्रेनों का संचालन प्लेटफार्म 2 से किया गया।

घटना की गंभीरता को देखते हुए सोमवार की रात डीआरएम समस्तीपुर ज्योति प्रकाश मिश्रा स्वयं मौके पर पहुंचे थे और अधिकारियों व तकनीकी कर्मियों को युद्धस्तर पर कार्य कर लाइन को जल्द बहाल करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त टैंकर को हटाने और पटरी को दुरुस्त करने का कार्य लगातार जारी रखा गया।

मंगलवार को भी हादसे का असर ट्रेनों पर साफ देखने को मिला। 63345 सवारी ट्रेन जो सुबह 9.15 बजे आने वाली थी, वह करीब आठ घंटे से अधिक की देरी से शाम लगभग 5 बजे रुसेरा घाट पहुंची। इसी तरह 63343 सवारी ट्रेन भी लंबी देरी से स्टेशन पर पहुंची। वहीं 75287 सहरसा सवारी ट्रेन को एहतियातन खगड़िया तक ही सीमित रखा गया, जिससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा।

समस्तीपुर–मुजफ्फरपुर रेलखंड पर ओएचई फेल, कई ट्रेनें घंटों विलंब से चलीं समस्तीपुर–मुजफ्फरपुर रेलखंड पर मुजफ्फरपुर के पास मालगाड़ी पास कराने के दौरान ओवरहेड वायर (ओएचई) डाउन हो जाने से रेल परिचालन पूरी तरह बाधित हो गया। अचानक हुई इस तकनीकी खराबी के कारण अप और डाउन दोनों दिशाओं में ट्रेनों की आवाजाही ठप हो गई, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ओएचई में खराबी की सूचना मिलते ही रेल प्रशासन हरकत में आया और तकनीकी व विद्युत विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर मरम्मत कार्य में जुट गई।

हालांकि लाइन बहाल होने में समय लगने के कारण कई प्रमुख ट्रेनों को घंटों इंतजार करना पड़ा। इस घटना का सीधा असर लंबी दूरी और सवारी ट्रेनों पर देखने को मिला। गोंदिया–बरौनी एक्सप्रेस करीब पांच घंटे की देरी से समस्तीपुर जंक्शन पहुंची। अवध–असम एक्सप्रेस लगभग छह घंटे विलंब से चली। सोनपुर–समस्तीपुर सवारी गाड़ी करीब चार घंटे देरी से अपने गंतव्य पर पहुंची।