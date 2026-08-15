समस्तीपुर में भामाशाह सम्मान से सम्मानित हुए शीर्ष करदाता, वित्तीय अनुशासन को मिला बढ़ावा

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। Samastipur Bhamashah Award: स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर वाणिज्य कर विभाग की ओर से जिले में सर्वाधिक कर का भुगतान करने वाले तीन व्यवसायियों को भामाशाह सम्मान से पुरस्कृत किया गया।

प्रभारी मंत्री दामोदर रावत ने चयनित करदाताओं को चेक और प्रशस्ति देकर सम्मानित किया। इस वर्ष जिले के तीन शीर्ष करदाताओं का चयन किया गया।

मेसर्स शिवा इंटरप्राइजेज को सर्वाधिक कर भुगतान के लिए प्रथम पुरस्कार मिला। प्रतिष्ठान को 51 हजार रुपये का चेक प्रदान किया गया।

वहीं, मेसर्स महालक्ष्मी इंटरप्राइजेज को द्वितीय पुरस्कार के रूप में 21 हजार रुपये और मेसर्स सान्या आटोमोबाइल्स को तृतीय पुरस्कार के रूप में 11 हजार रुपये का चेक दिया गया।

राज्य कर संयुक्त आयुक्त कृष्णा मोहन सिंह ने बताया कि वित्तीय अनुशासन, पारदर्शी कारोबार और सरकार को समय पर राजस्व देने के प्रति सजग रहने वाले प्रतिष्ठानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भामाशाह सम्मान योजना संचालित की जा रही है।