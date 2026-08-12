बिहार से बंगाल जाने वाले यात्री ध्यान दें, 21 सितंबर से 4 अक्टूबर तक कई ट्रेनें रहेंगी रद, पूरी लिस्ट जारी

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर । सितंबर माह में समस्तीपुर से पश्चिम बंगाल की ओर यात्रा करने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ने वाली है। रेलवे की ओर से 21 सितंबर से 4 अक्टूबर तक मेगा ब्लॉक लिए जाने के कारण समस्तीपुर जंक्शन होकर पश्चिम बंगाल के विभिन्न स्टेशनों के लिए चलने वाली कई महत्वपूर्ण ट्रेनों का परिचालन अलग-अलग तिथियों में रद रहेगा।

इसमें हावड़ा, कोलकाता और सियालदह जाने वाली कई प्रमुख ट्रेनें शामिल हैं। ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों को बंगाल की यात्रा के लिए वैकल्पिक रेल मार्ग का सहारा लेना पड़ेगा। मेगा ब्लॉक का सबसे व्यापक असर हावड़ा और कोलकाता की ओर जाने वाली ट्रेनों पर पड़ने वाला है। खासकर पहले से टिकट बुक करा चुके यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना में बदलाव करना पड़ेगा। 21 से 23 सितंबर तक हावड़ा-जयनगर ट्रेन रद 21, 22 और 23 सितंबर को 13031 हावड़ा-जयनगर एक्सप्रेस और 13032 जयनगर-हावड़ा एक्सप्रेस रद्द रहेंगी। इसके बाद 24 सितंबर को भी दोनों ट्रेनों का परिचालन रद्द रहेगा। लगातार चार दिनों तक इन दोनों ट्रेनों के नहीं चलने से हावड़ा और उत्तर बिहार के बीच सीधी रेल सेवा प्रभावित होगी।

24 से 26 सितंबर तक बढ़ेगा असर 24 सितंबर को 13031 और 13032 के साथ 13155 कोलकाता-सीतामढ़ी एक्सप्रेस भी रद्द रहेगी। 25 सितंबर को 13031 हावड़ा-जयनगर, 13032 जयनगर-हावड़ा, 13043 हावड़ा-रक्सौल एक्सप्रेस और 13185 सियालदह-जयनगर एक्सप्रेस का परिचालन प्रभावित रहेगा। वहीं 26 सितंबर को 13031, 13032 के अलावा 13044 रक्सौल-हावड़ा, 13135 कोलकाता-जयनगर, 13165 कोलकाता-सीतामढ़ी और 13185 सियालदह-जयनगर एक्सप्रेस रद्द रहेंगी। इस दिन बंगाल की ओर जाने वाली कई महत्वपूर्ण ट्रेनों के प्रभावित रहने से यात्रियों की परेशानी और बढ़ सकती है।

27 से 30 सितंबर तक भी कई ट्रेनें रहेंगी रद 27 सितंबर को 13031 और 13032 के साथ 13136 जयनगर-कोलकाता, 13155 कोलकाता-सीतामढ़ी, 13156 सीतामढ़ी-कोलकाता और 13185 सियालदह-जयनगर एक्सप्रेस रद्द रहेंगी। 28 सितंबर को 13031, 13032 के साथ 13156 सीतामढ़ी-कोलकाता, 13185 सियालदह-जयनगर और 13186 जयनगर-सियालदह एक्सप्रेस का परिचालन रद रहेगा। 29 सितंबर को 13031 और 13032 के अलावा 13138 आजमगढ़-कोलकाता, 13157 कोलकाता-मुजफ्फरपुर, 13185 सियालदह-जयनगर और 13186 जयनगर-सियालदह एक्सप्रेस रद्द रहेंगी। 30 सितंबर को 13031, 13032, 13043 हावड़ा-रक्सौल, 13158 मुजफ्फरपुर-कोलकाता, 13185 सियालदह-जयनगर और 13186 जयनगर-सियालदह एक्सप्रेस का परिचालन प्रभावित रहेगा। अक्टूबर में भी जारी रहेगा ट्रेनों पर असर मेगा ब्लॉक का असर अक्टूबर के शुरुआती दिनों में भी जारी रहेगा। 1 अक्टूबर को 13031 हावड़ा-जयनगर और 13032 जयनगर-हावड़ा के अलावा 13044 रक्सौल-हावड़ा, 13105 सियालदह-बलिया, 13106 बलिया-सियालदह, 13155 कोलकाता-सीतामढ़ी, 13185 सियालदह-जयनगर और 13186 जयनगर-सियालदह एक्सप्रेस रद रहेंगी।

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2 अक्टूबर को 13031, 13032, 13043 हावड़ा-रक्सौल, 13105 सियालदह-बलिया, 13106 बलिया-सियालदह, 13156 सीतामढ़ी-कोलकाता, 13185 सियालदह-जयनगर और 13186 जयनगर-सियालदह एक्सप्रेस रद रहेंगी। 3 अक्टूबर को 13031 और 13032 के साथ 13044 रक्सौल-हावड़ा, 13105 सियालदह-बलिया, 13106 बलिया-सियालदह, 13135 कोलकाता-जयनगर, 13165 कोलकाता-सीतामढ़ी, 13185 सियालदह-जयनगर और 13186 जयनगर-सियालदह एक्सप्रेस प्रभावित रहेंगी। वहीं 4 अक्टूबर को 13032 जयनगर-हावड़ा, 13136 जयनगर-कोलकाता और 13186 जयनगर-सियालदह एक्सप्रेस का परिचालन रद्द रहेगा।