    बिहार के शिक्षकों और कर्मियों के लिए अच्छी खबर, सेवा और वेतन शिकायतों का होगा निपटारा

    By Prakash Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 05:12 PM (IST)

    समस्तीपुर जिले के शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें सेवा और वेतन संबंधी समस्याओं के लिए अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं लगान ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। जिले के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। अब सेवा एवं वेतन संबंधित विभागीय समस्याओं को लेकर अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। विभागीय निर्देश पर शिक्षा विभाग से जुड़ी सेवा शिकायतों के निराकरण के लिए 15 जनवरी को विशेष कैंप का आयोजन किया जाएगा।

    जिला शिक्षा पदाधिकारी कामेश्वर प्रसाद गुप्ता ने बताया कि जिले में पदस्थापित सभी कोटि के शिक्षकों, कर्मियों के सेवा, वेतन संबंधित यथा बकाया, अंतर वेतन, विभिन्न प्रकार के अवकाश की स्वीकृति, एलपीसी इन, एलपीसी आउट, प्रान संबंधित समस्या, एचआरएमएस कनवर्जन, एचआरएमएस डाटा, एचआरए में विसंगति आदि समस्याओं का निराकरण होगा।

    प्राप्त शिकायत का विहित प्रारूप में एक पंजी में समेकन किया जाएगा। जिसे संबंधित कार्यालय द्वारा शिकायत की प्रवृत्ति के आधार पर त्वरित रूप से निष्पादन किया जाएगा।

    अनुमंडल स्तर पर कैंप का होगा आयोजन

    शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए अनुमंडल स्तर पर कैंप की तिथि निर्धारित की गई है। जिले में समस्तीपुर, रोसड़ा, दलसिंहसराय एवं पटोरी स्थित प्रखंड शिक्षा कार्यालय में कैंप 15 जनवरी को होगी। नेतृत्व जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्वयं करेंगे। कैंप 15 जनवरी को दिन के तीन से पांच बजे तक संचालित होगा। इसमें शिक्षक स्वयं उपस्थित होकर अपने समस्या से कार्यालय को अवगत करा सकेंगे।

    बीईओ को कैंप का आयोजन करने का मिला निर्देश:

    डीईओ ने सभी अनुमंडल मुख्यालय के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया कि उक्त कैंप के आयोजन हेतु सभी आवश्यक तैयारी यथा बैनर, बैठने की व्यवस्था एवं पेयजल आदि की व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित शिक्षक के विद्यालय प्रधान को निर्देश दिया गया है कि वे उक्त कैंप में ससमय भाग लेने हेतु शिक्षकों एवं कर्मियों को अनुमति देंगे।

    शिकायत पत्र का प्रारूप भी दिया गया है। प्रारूप पत्र में शिक्षक अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। शिकायत पत्र की संपुष्टि हेतु विद्यालय प्रधान का अग्रसारण पत्र उनके विद्यालय का पत्रांक एवं दिनांक अंकित करना आवश्यक किया गया है। इसमें सेवा एवं वेतन भुगतान संबंधित मामलों पर विचार किया जाएगा। स्थानांतरण, विद्यालय मरम्मती एवं असैनिक कार्य स्वीकृत नहीं किया जाएगा।