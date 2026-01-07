Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Bihar Teacher News: हर शनिवार लगेगा शिक्षकों का जनता दरबार, समस्याओं का होगा तुरंत सावधान

    By Prakash Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 05:08 PM (IST)

    समस्तीपुर जिले में शिक्षकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए अब हर शनिवार को जनता दरबार का आयोजन किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने शिक्षक संगठनों से वार् ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। जिले में कार्यरत शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रत्येक सप्ताह जनता दरबार का आयोजन किया जाएगा। शिक्षा विभाग इसमें शिक्षकों की समस्याओं के त्वरित निष्पादन करेगा।

    जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय (स्थापना) की ओर से जारी निर्देश के अनुसार अब हर शनिवार को प्रखंड स्तर पर जनता दरबार लगाकर शिक्षकों की शिकायतों की सुनवाई की जाएगी।

    पत्र में कहा गया है कि शिक्षक संगठनों के साथ हुई वार्ता के बाद यह निर्णय लिया गया है। निर्देश के अनुसार जिन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के पास एक से अधिक प्रखंडों का प्रभार है, वे अपने क्षेत्र में साप्ताहिक कार्य दिवस निर्धारित कर जनता दरबार आयोजित करेंगे।

    जनता दरबार में शिक्षकों से संबंधित लंबित कार्यों एवं समस्याओं की सुनवाई की जाएगी। सुनवाई के बाद मामलों को सूचीबद्ध कर आवश्यक कार्रवाई के लिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा।

    शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य शिक्षकों की समस्याओं का समयबद्ध और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित करना है। साथ ही प्रखंड स्तर पर ही अधिकतर मामलों का निपटारा कर शिक्षकों को राहत देने की पहल की जा रही है। शिक्षा विभाग के इस कदम से जिले के शिक्षकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।