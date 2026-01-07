Bihar Teacher News: हर शनिवार लगेगा शिक्षकों का जनता दरबार, समस्याओं का होगा तुरंत सावधान

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। जिले में कार्यरत शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रत्येक सप्ताह जनता दरबार का आयोजन किया जाएगा। शिक्षा विभाग इसमें शिक्षकों की समस्याओं के त्वरित निष्पादन करेगा।

जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय (स्थापना) की ओर से जारी निर्देश के अनुसार अब हर शनिवार को प्रखंड स्तर पर जनता दरबार लगाकर शिक्षकों की शिकायतों की सुनवाई की जाएगी।

पत्र में कहा गया है कि शिक्षक संगठनों के साथ हुई वार्ता के बाद यह निर्णय लिया गया है। निर्देश के अनुसार जिन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के पास एक से अधिक प्रखंडों का प्रभार है, वे अपने क्षेत्र में साप्ताहिक कार्य दिवस निर्धारित कर जनता दरबार आयोजित करेंगे।