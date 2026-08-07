समस्तीपुर में सामाजिक सुरक्षा योजना में रिश्वतखोरी का खुलासा, डाटा एंट्री ऑपरेटर समेत तीन गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। Samastipur Bribery Case: समस्तीपुर में बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत लाभुक से रिश्वत लेने के आरोप में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है।

पटोरी अनुमंडल प्रशासन की छापेमारी में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी कार्यालय से डाटा एंट्री ऑपरेटर समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

मामला लगुनिया निवासी प्रखंड दिव्यांग संघ के अध्यक्ष संजीव कुमार की शिकायत के बाद सामने आया। शिकायत में आरोप लगाया गया कि उनके बड़े भाई की मृत्यु के बाद उनकी मूक-बधिर भाभी चमेली देवी को योजना के तहत स्वीकृत 50 हजार रुपये दिलाने के एवज में रिश्वत मांगी गई।