समस्तीपुर में आम लेकर घर लौट रहा था मासूम, रास्ते में बालू लदे ट्रक ने रौंदा

संवाद सहयोगी, पूसारोड (समस्तीपुर)। घर लौटने की खुशी लेकर चाचा के साथ बाइक पर निकला दस वर्षीय बालक सड़क हादसे का शिकार हो गया। पूसारोड-पूसा मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार बालू लदे ट्रक ने बाइक में पीछे से टक्कर मार दी।

हादसे में बाइक सवार बालक की मौत हो गई, जबकि उसके चाचा गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया। आम लेकर लौट रहा था रुद्रांश वैनी थाना क्षेत्र के गंगापुर स्थित हास्पिटल चौक के पास शुक्रवार को हादसा हुआ। मृतक की पहचान पूसा प्रखंड के दक्षिणी हरपुर निवासी राजेश कुमार के पुत्र रुद्रांश कुमार (10) के रूप में हुई। बताया गया कि रुद्रांश अपने चाचा राकेश कुमार (35) के साथ बाइक से वैनी सब्जी मंडी गया था। दोनों आम लेकर घर लौट रहे थे।

पीछे से ट्रक ने मारी टक्कर प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पूसारोड से पूसा की ओर जाने के दौरान हास्पिटल चौक के पास पीछे से तेज गति से आ रहे बालू लदे ट्रक ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बाइक अनियंत्रित हो गई और दोनों सड़क पर गिर गए। हादसे में रुद्रांश गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौत हो गई। चाचा राकेश कुमार भी गंभीर रूप से घायल हुए।

हादसे के बाद मचा हड़कंप घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। वैनी थाना पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। घायल राकेश कुमार को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। शव रखकर सड़क जाम बालक की मौत से आक्रोशित लोगों ने मुख्य मार्ग पर शव रखकर सड़क जाम कर दिया। इससे पूसारोड-पूसा मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बाधित हो गई। लोग हादसे के बाद कार्रवाई और सड़क सुरक्षा को लेकर आक्रोश जता रहे थे।

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