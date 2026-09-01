समस्तीपुर मंडल के 21 स्टेशनों का बदला जाएगा सिग्नल सिस्टम, रेलवे ने 233 करोड़ रुपये किए मंजूर

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। रेलवे ने समस्तीपुर मंडल के 21 स्टेशनों पर सिग्नलिंग व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए 233 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है।

इसके तहत इन स्टेशनों पर वर्तमान पैनल इंटरलॉकिंग को हटाकर आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली स्थापित की जाएगी।

इससे सिग्नलिंग व्यवस्था मजबूत होने के साथ रेलवे के स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन में भी मदद मिलेगी।

स्वीकृत योजना के तहत मधुबनी, अंगार घाट, बदला घाट, धमारा घाट, रुसेरा घाट, रामगढ़वा, भगवानपुर देसुआ, नरहन, नया नगर, राजनगर, सलौना, इमली, ओलापुर, कोपरिया, सिमरी बख्तियारपुर, सोनबरसा कचहरी, पंडौल, डॉ. श्रीकृष्ण सिंह नगर गढ़पुरा, बैजनाथपुर, बुधमा और मुरलीगंज स्टेशनों पर सिग्नलिंग प्रणाली का आधुनिकीकरण किया जाएगा।