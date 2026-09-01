समस्तीपुर मंडल के 21 स्टेशनों का बदला जाएगा सिग्नल सिस्टम, रेलवे ने 233 करोड़ रुपये किए मंजूर
रेलवे ने समस्तीपुर मंडल के 21 स्टेशनों पर सिग्नलिंग व्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिए 233 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।
HighLights
समस्तीपुर मंडल के 21 स्टेशनों पर सिग्नलिंग आधुनिकीकरण।
233 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग लगेगी।
सुरक्षा बढ़ेगी, कवच प्रणाली के कार्यान्वयन में मदद मिलेगी।
जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। रेलवे ने समस्तीपुर मंडल के 21 स्टेशनों पर सिग्नलिंग व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए 233 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है।
इसके तहत इन स्टेशनों पर वर्तमान पैनल इंटरलॉकिंग को हटाकर आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली स्थापित की जाएगी।
इससे सिग्नलिंग व्यवस्था मजबूत होने के साथ रेलवे के स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन में भी मदद मिलेगी।
स्वीकृत योजना के तहत मधुबनी, अंगार घाट, बदला घाट, धमारा घाट, रुसेरा घाट, रामगढ़वा, भगवानपुर देसुआ, नरहन, नया नगर, राजनगर, सलौना, इमली, ओलापुर, कोपरिया, सिमरी बख्तियारपुर, सोनबरसा कचहरी, पंडौल, डॉ. श्रीकृष्ण सिंह नगर गढ़पुरा, बैजनाथपुर, बुधमा और मुरलीगंज स्टेशनों पर सिग्नलिंग प्रणाली का आधुनिकीकरण किया जाएगा।
पुराने पैनल की जगह लगेगा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग
इन स्टेशनों पर वर्तमान में उपयोग हो रही पैनल इंटरलॉकिंग प्रणाली को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से बदला जाएगा। कंप्यूटर आधारित यह आधुनिक प्रणाली पुरानी रिले आधारित व्यवस्था की तुलना में अधिक विश्वसनीय और बेहतर परिचालन सुविधा प्रदान करती है।
इससे सिग्नलिंग से जुड़ी गड़बड़ियों को तेजी से दूर करने और रखरखाव को आसान बनाने में भी मदद मिलेगी। रेलवे के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की स्थापना से संबंधित स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था और परिचालन दक्षता को मजबूती मिलेगी।
साथ ही, आधुनिक सिग्नलिंग व्यवस्था कवच प्रणाली को लागू करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को भी बेहतर बनाएगी।
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