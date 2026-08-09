समस्तीपुर में नशे की बड़ी खेप का भंडाफोड़, घर से 50 किलो गांजा और लाखों की हेरोइन मिली

संवाद सहयोगी, शाहपुर पटोरी (समस्तीपुर)। पटोरी थाना क्षेत्र के अशरफपुर सुपौल गांव में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने 6 घंटे तक सर्च आपरेशन चलाकर लगभग 50 किलो गांजा तथा 13 लाख रुपए की हेरोइन बरामद की है।

बरामद नशीले पदार्थों की कीमत लगभग 65 लाख रुपए आंकी जा रही है। समाचार लिखे जाने तक छापेमारी की जा रही है।

अशरफपुर सुपौल गांव के प्रमोद साह के पुत्र दीपक साह के घर पर हुई छापेमारी के दौरान पुलिस को देखते ही सारे पुरुष सदस्य फरार हो गए। तीन महिलाओं को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

मिली जानकारी के अनुसार 4 अगस्त को लगुनियां गांव स्थित फोरलेन के समीप लगभग 12.5 लाख की हेरोइन बरामद की गई थी और तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

उन्हीं तस्करों की निशान देही पर यह छापेमारी की गई। गुप्त सूचना मिली थी कि आज गांजे की बड़ी खेप उनके यहां उतरने वाली है।

सूचना के पश्चात डीएसपी वीरेंद्र कुमार मेधावी के निर्देशन में सिविल ड्रेस में पुलिस उक्त स्थल पर मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात बीडीओ कुमुद रंजन को लेकर पहुंची। लगभग 6 घंटे तक चले सर्च आपरेशन में सारे नशीले पदार्थ बरामद किए गए।

ये नशीले पदार्थ बक्से में बंद थे। इसके अतिरिक्त 5 हजार से अधिक छोटी डिब्बी बरामद की गई, जिसका उपयोग हेरोइन बेचने के लिए किया जाता है। इसके अलावा गांजा तौलने की मशीन, तीन बाइक, एक साइकिल तथा कुछ अन्य जरूरी कागजात भी बरामद किए गए हैं।

अनुमान है कि बाइक और साइकिल चोरी की होगी, जिसका सत्यापन भी कराया जा रहा है। प्रमोद साह की बहू गुड़िया देवी सहित तीन महिलाओं को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। ज्ञात हो कि नंदिनी लगुनिया के समीप फोरलेन के पास गुप्त सूचना के आधार पर बिदुपुर के तीन अभियुक्त को बड़ी मात्रा में हीरोइन के साथ गिरफ्तार की गयी थी। जिनके तार असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, नेपाल आदि से जुड़े थे।

अनुमान लगाया जाता है कि इन तस्करों का जाल पूरे देश में फैला हुआ है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इसमें कई और सदस्य भी जुड़े हो सकते हैं। पूर्व में गिरफ्तार तस्कर की निशान देही पर अभी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।

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