समस्तीपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना पर विवाद, सूची में ब्योरा न होने से लाभुक परेशान

संवाद सहयोगी, सरायरंजन (समस्तीपुर)। Samastipur PM Awas Yojana Dispute: ग्रामीण विकास मंत्रालय से अनुमोदित प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चयनित लाभुकों की सूची पंचायतों में पहुंचते ही विवाद शुरू हो गया है।

पंचायतों में सूची सार्वजनिक होने के बाद से ही पक्षपात और बिचौलियों के माध्यम से नाम जोड़ने के गंभीर आरोप-प्रत्यारोप लगने लगे हैं।

पहचान को लेकर संशय

ग्राम पंचायत गंगापुर के पंचायत भवन में विभाग द्वारा प्राप्त लाभुकों की नई सूची चस्पा कर दी गई है। इस सूची में वार्ड संख्या, लाभुक का फोटो और जाति या उपजाति जैसे जरूरी विवरण अंकित नहीं किए गए हैं। इसके कारण एक ही नाम वाले कई ग्रामीणों के बीच अपनी पहचान को लेकर भारी संशय बना हुआ है।

पारदर्शिता की उठी मांग गंगापुर पंचायत के पूर्व प्रखंड समन्वयक राम प्रवेश दास ज्योति ने इस स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने जिला प्रशासन, बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग और स्थानीय प्रतिनिधियों से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है।