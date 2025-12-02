फर्जी शपथ पत्र का खेल, क्या समस्तीपुर के नर्सिंग होम चला रहे थे झूठ के सहारे?

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। कल्याणपुर प्रखंड अंतर्गत न्यू मां भगवती सेवा सदन के प्रबंधक राज गौरव द्वारा डाक्टर का गलत शपथ पत्र देने के मामले में सिविल सर्जन ने बड़ी कार्रवाई की है। सिविल सर्जन डा. एसके चौधरी ने प्रबंधक को तत्काल नर्सिंग होम बंद करने का आदेश दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बंद नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा सीएस ने 12 अन्य नर्सिंग होम के प्रबंधक से स्पष्टीकरण किया है। जानकारी के अनुसार कल्याणपुर चौक पर न्यू मां भगवती सेवा सदन नर्सिंग होम का संचालन किया जा रहा है।

नर्सिंग होम के प्रबंधक विभूतिपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पछियारी टभका गांव निवासी कुशेश्वर ठाकुर के पुत्र जेनरल एवं लैप्रोस्कोपिक सर्जन डा. अनिल कुमार के नाम से निबंधन के लिए आवेदन दिया था। इसके साथ ही चिकित्सक का गलत शपथ पत्र भी दिया।

जबकि, उक्त चिकित्सक ने सिविल सर्जन को आवेदन दिया कि मेरा नाम से एकमात्र क्लीनिक हरपुर एलौथ में साई शिवम हास्पिटल निबंधन संख्या 131/24 से संचालित है। डा. अनिल ने अन्य गलत शपथ पत्र देने को लेकर अवैध जाली व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई कर दंडित करने के लिए भी पत्राचार किया।

सीएस ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए चिकित्सक का गलत शपथ प्रस्तुत कर नर्सिंग संस्थान का संचालन करना कानूनी रूप से अवैध बताया। साथ ही अगले आदेश तक नर्सिंग होम अविलंब बंद करने का निर्देश दिया। अन्यथा कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी। सीएस ने स्पष्ट किया कि क्यों नहीं इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। इस मामले में नर्सिंग होम प्रबंधक से पक्ष जानने का प्रयास किया गया लेकिन संपर्क नहीं हो सका।

अज्ञात व्यक्ति पर जाली ढ़ंग से नाम का प्रयोग करने की शिकायत डा. अनिल कुमार ने सिविल सर्जन को पत्र दिया कि समस्तीपुर जिला अंतर्गत एकमात्र साई शिवम हास्पीटल का संचालन किया जा रहा है। विशेष सूत्रों से जानकारी मिली कि मेरे नाम एवं रजिस्ट्रेशन से अज्ञात व्यक्ति द्वारा जाली ढ़ंग से निबंधन कराकर हास्पीटल का संचालन किया जा रहा है। इसको लेकर आपत्ति व्यक्त करते हुए अवैध जाली व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए।

मानक के अनुरूप संचालित नहीं होने पर 12 नर्सिंग होम प्रबंधक से स्पष्टीकरण स्वास्थ्य विभाग प्रशासन ने मानक के अनुरूप नर्सिंग होम संचालन नहीं करने को लेकर लगातार कार्रवाई कर रही है। सिविल सर्जन ने कल्याणपुर में संचालित 12 नर्सिंग होम के प्रबंधक से स्पष्टीकरण किया है। साथ ही इसकी सूचना जिला पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी को भी दी गई है।

जांच टीम ने रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि नर्सिंग होम का संचालन मानक के अनुरूप नहीं किया जा रहा है। सीएस के आदेश पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कल्याणपुर के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने टीम के साथ नर्सिंग होम की जांच की। जांच के उपरांत रिपोर्ट सिविल सर्जन को सौंप दिया।

सिविल सर्जन ने कहा कि नर्सिंग होम प्रबंधक से स्पष्टीकरण किया गया कि मानक के अनुरूप नर्सिंग होम का संचालन नहीं होने से मरीज का इलाज करना खतरे में डालने जैसा है। प्रबंधक से स्पष्टीकरण, कार्यरत चिकित्सक, पारा मेडिकल कर्मचारी का नाम, पता व प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं संस्थान के संचालन से संबंधित मानक प्रमाण पत्र यथा रजिस्ट्रेशन, बायोमेडिकल वेस्ट, प्रदूषण इत्यादि की अभिप्रमाणित छायाप्रति पांच दिनों के अंदर कार्यालय में समर्पित करने का आदेश दिया है।