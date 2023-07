समस्तीपुर: भाभी की जगह खुद परीक्षा देने पहुंचा देवर, छात्रा की जगह छात्र को देख भौचक्के रह गये केंद्र अधीक्षक

अनुमंडल मुख्यालय स्थित एकमात्र परीक्षा केन्द्र प्लस टू उच्च विद्यालय रोसड़ा पर भाभी की जगह परीक्षा दे रहे देवर को पकड़ कर दंडाधिकारी एवं विद्यालय प्रशासन ने पुलिस के हवाले कर दिया। गिरफ्तार युवक शिवा कुमार हसनपुर थाना क्षेत्र के वीरपुर निवासी रामप्रकाश मुखिया का पुत्र बताया जाता है। परीक्षा के दौरान दंडाधिकारी द्वारा जांच के क्रम में प्रवेश पत्र मिलान के दौरान उक्त मामला सामने आया है।

मध्यमा परीक्षा के प्रथम दिन दो निष्कासित, 95 रहे अनुपस्थित। जागरण

समस्तीपुर,संवाद सूत्र: अनुमंडल मुख्यालय स्थित एकमात्र परीक्षा केन्द्र प्लस टू उच्च विद्यालय रोसड़ा पर भाभी की जगह परीक्षा दे रहे देवर को पकड़ कर दंडाधिकारी एवं विद्यालय प्रशासन ने पुलिस के हवाले कर दिया। गिरफ्तार युवक शिवा कुमार हसनपुर थाना क्षेत्र के वीरपुर निवासी रामप्रकाश मुखिया का पुत्र बताया जाता है। प्रवेश पत्र मिलान के दौरान मामला आया सामने मिली जानकारी के अनुसार, परीक्षा के दौरान दंडाधिकारी द्वारा जांच के दौरान प्रवेश पत्र मिलान के दौरान उक्त मामला सामने आया है। प्रवेश पत्र पर छात्रा का नाम और सामने में छात्र को देख दंडाधिकारी ने तत्काल उसे परीक्षा कक्ष से बाहर करते हुए आवश्यक कार्रवाई के लिए अधीक्षक को सुपुर्द कर दिया। केंद्र अधीक्षक ने आरोपी को पुलिस के हवाले किया केंद्र अधीक्षक प्रेम कुमार ने तत्क्षण इसकी लिखित सूचना रोसड़ा थानाध्यक्ष को दी। मौके पर पहुंचे पुलिस पदाधिकारी उक्त तथाकथित छात्र को कब्जे में लेकर अग्रेतर कार्रवाई के लिए थाना ले गई। बताया गया कि वह अपनी भाभी के बदले परीक्षा दे रहा था। एक अन्य परीक्षार्थी पर भी हुई कार्रवाई दूसरी ओर कदाचार के आरोप में भी एक परीक्षार्थी को परीक्षा से निष्कासित किया गया है। इस आशय की पुष्टि करते हुए केंद्राधीक्षक ने बताया कि परीक्षा के प्रथम दिन 95 परीक्षार्थी परीक्षा से अनुपस्थित रहे। कुल 367 में 272 ही परीक्षा में शामिल हुए।

Edited By: Mohit Tripathi