Samastipur News: सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, विरोध में चार घंटे तक सड़क जाम

संवाददाता सहयोगी, रोसड़ा(समस्तीपुर)। Samastipur News: रोसड़ा थाना क्षेत्र में मब्बी चौक के समीप शनिवार की रात्रि सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। रविवार की सुबह घटना की जानकारी मिलते ही आक्रोशित लोगों ने रोसड़ा-मंगलगढ़ पथ को घटनास्थल पर टायर जलाकर सड़क जाम कर दिया। इससे उक्त सड़क मार्ग पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई।

नारेबाजी करते ग्रामीण मृतक के स्वजनों को मुआवजा देने एवं नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। मृतक की पहचान मब्बी गांव निवासी गंगा सागर साह के पुत्र रुपेश कुमार (27) के रूप में हुई। जाम की सूचना पर पहुंचे थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर लालबाबू कुमार, मुखिया प्रवीण कुमार सहित अन्य गणमान्य लोगों द्वारा समझाने बुझाने के पश्चात लोगों ने सड़क जाम समाप्त किया।

इससे करीब चार घंटे तक सड़क जाम रहा। जानकारी के अनुसार मृतक रोसड़ा की ओर से अपनी बाइक से घर लौट रहा था। इसी क्रम में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की ठोकर से वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रात्रि करीब 10 बजे हुई हादसे में वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया।

सड़क जाम कर रहे ग्रामीणों को समझाते पुलिस अधिकारी। जागरण घटना की जानकारी मिलते ही स्वजनों ने इलाज के लिए शहर के एक निजी क्लीनिक में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के उपरांत चिकित्सक ने उसे रेफर कर दिया। इसके बाद बेगूसराय ले जाने के दौरान रास्ते में उसकी मौत हो गई।

पुलिस ने शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल भेज दिया। इसके साथ ही क्षतिग्रस्त बाइक को जब्त कर लिया। आंदोलनरत ग्रामीण जान बूझकर रुपेश की हत्या करने का आरोप लगा रहे थे। वहीं अधिकांश लोग किसी अज्ञात वाहन के ठोकर से हादसा होने की चर्चा कर रहे थे। जबकि कुछ लोग स्वयं अनियंत्रित हो जाने के कारण पेड़ से बाइक टकराना भी बता रहे थे। दो अबोध के सिर से उठा पिता का साया सड़क हादसे में हुई रुपेश की मौत से परिवार पर कहर टूट पड़ा है। युवा में ही विधवा बनी बसंती देवी का चित्कार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर रुके भी कैसे दो-दो अबोध बच्चे के माथे से पिता का साया उठ गया।

महज 25 दिन पूर्व ही रुपेश को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। पुत्र का जन्म पर विगत 17 अक्टूबर को जश्न भी मनाया था। अभी अपने पुत्र से खेल भी नहीं पाया था कि रफ्तार रूपी काल के गाल में समा गया।