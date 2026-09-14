गुजरात से समस्तीपुर लौटे पिता, बच्चों को मेला दिखाने का था सपना; सुबह सड़क किनारे मिली लाश

पंसू मोतीपुर/ रोसड़ा (समस्तीपुर)। बिहार में समस्तीपुर के रोसड़ा थाना क्षेत्र के मोतीपुर-चंद्रहिया के समीप सोमवार की शाम सड़क किनारे एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई।

मृतक की पहचान महेशपुर गांव निवासी खेवन पासवान के पुत्र लालटून पासवान (44) के रूप में हुई है। वह एक दिन पूर्व ही गुजरात से अपने घर लौटा था। सोमवार की सुबह करीब 7 बजे लालटून शौच के लिए घर से निकला था।

काफी देर तक वापस नहीं लौटने पर स्वजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। इसी दौरान चंद्रहिया के समीप सड़क किनारे एक युवक का शव पड़े होने की सूचना मिली। स्वजन मौके पर पहुंचे तो शव की पहचान लालटून पासवान के रूप में हुई। बेटे को मृत अवस्था में देखते ही पिता खेवन पासवान फफक पड़े। युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका तत्काल पता नहीं चल सका है। लेकिन शरीर में कई स्थानों पर शरीर की त्वचा पर कई जगह खून के निशान हैं। मृतक के पिता ने हत्या की आशंका जताई है। लालटून के पास करीब 20 हजार रुपये भी थे। हालांकि, पुलिस जांच के बाद ही मौत के वास्तविक कारण का खुलासा हो सकेगा। सूचना मिलने पर रोसड़ा थाना की पुलिस मौके पर पहुंच और छानबीन शुरू कर दी है। घटनास्थल पर जुटे लोगों द्वारा विभिन्न प्रकार के कयास लगा रहे हैं।

वर्षों पूर्व हुई थी पत्नी की मृत्यु,अनाथ हुए चार बच्चे लालटून पासवान की मौत से उसके चारों बच्चे आज अनाथ हो गए। वह तीन पुत्र व एक पुत्री का पिता था। करीब तीन चार वर्ष पूर्व ही उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। और बच्चों के सर से मां का साया छिन गया था।