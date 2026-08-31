वैभव सूर्यवंशी के बाद समस्तीपुर के इशांत का जलवा, बिहार जूनियर बैडमिंटन टीम में हुआ चयन

संवाद सहयोगी, समस्तीपुर। Samastipur Badminton Player Ishant Raj: खेल जगत में समस्तीपुर के युवा सितारे लगातार राष्ट्रीय पटल पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं।

क्रिकेट के मैदान पर वैभव सूर्यवंशी और अनुकूल राय के शानदार प्रदर्शन के बाद अब बैडमिंटन कोर्ट से भी जिले के लिए सुखद खबर आई है। समस्तीपुर के प्रतिभावान शटलर इशांत राज का चयन बिहार की जूनियर (अंडर-19) बैडमिंटन टीम में किया गया है।

भुवनेश्वर में होगा मुकाबला इशांत अब ओडिशा के भुवनेश्वर में 3 से 6 सितंबर तक आयोजित होने वाली ईस्ट जोन इंटर स्टेट जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे। समस्तीपुर जिला बैडमिंटन संघ के सचिव तरुण कुमार ने बताया कि इशांत ने 25 से 31 अगस्त तक पटना में आयोजित विशेष चयन शिविर में भाग लिया था। उनके शानदार ट्रैक रिकॉर्ड और हालिया उत्कृष्ट खेल के आधार पर चयन समिति ने उन्हें राज्य टीम में जगह दी है।