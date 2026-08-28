मां की गोद में मिलेगा नवजात को इलाज, समस्तीपुर के अस्पतालों में शुरू होगी एमएनसीयू

प्रकाश कुमार, समस्तीपुर। समस्तीपुर के चार सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में अब प्रसूता और बीमार नवजात के अलग-अलग रहने की समस्या खत्म होगी। जिला प्रशासन के निर्देश पर सदर अस्पताल की विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाई (एसएनसीयू) वार्ड को अब मां एवं नवजात शिशु देखभाल इकाई (एमएनसीयू) में बदला जा रहा है।

इसके साथ ही अनुमंडलीय अस्पताल दलसिंहसराय, रोसड़ा और पटोरी में भी एमएनसीयू की सुविधा शुरू की जाएगी। नई व्यवस्था के तहत सदर अस्पताल में 12 बेड, अनुमंडलीय अस्पताल दलसिंहसराय व रोसड़ा में 20-20 बेड और पटोरी में आठ बेड की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

एमएनसीयू के संचालन से बीमार नवजात शिशुओं और उनकी माताओं को एक ही बेड पर रहकर इलाज कराने की सुविधा मिलेगी। इस आधुनिक पहल से जिला और आसपास के ग्रामीण इलाकों से आने वाले गंभीर नवजात शिशुओं की देखरेख बेहतर होगी।

पहले एसएनसीयू में माताओं के रहने की व्यवस्था न होने से मां और बच्चा अलग हो जाते थे। जिला योजना समन्वयक डा. आदित्य नाथ झा ने कहा कि स्वास्थ्य संस्थानों में एमएनसीयू की शुरुआत की जा रही है। इसको लेकर प्रारंभिक स्तर पर स्वास्थ्य कर्मियों को विशेष रूप से प्रशिक्षण भी दिया गया है। जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग का यह संयुक्त प्रयास आम जनता को बेहतर, सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मां के साथ रहने से संक्रमण का खतरा होगा कम अब तक एसएनसीयू में नवजातों के इलाज की व्यवस्था तो थी, लेकिन माताओं के साथ रहने की सुविधा नहीं होने के कारण कई बार मां और बच्चे को अलग रहना पड़ता था।

एमएनसीयू में बेड की व्यवस्था इस तरह की जाएगी कि मां अपने बीमार या समय से पहले जन्मे बच्चे के पास रह सके। मां की मौजूदगी से नवजात की नियमित देखभाल और स्तनपान सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। साथ ही अस्पताल से होने वाले संक्रमण का जोखिम भी कम किया जा सकेगा।

कंगारू मदर केयर को मिलेगा बढ़ावा कम वजन वाले और समय से पहले जन्मे बच्चों के लिए कंगारू मदर केयर बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें मां बच्चे को अपने सीने से सटाकर रखती है। एमएनसीयू में मां के बच्चे के पास लगातार मौजूद रहने से यह सुविधा आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। इससे नवजात के शरीर का तापमान नियंत्रित रखने, वजन बढ़ाने और विकास में मदद मिलेगी। समय पर मिलेगा मां का पहला गाढ़ा दूध एमएनसीयू में मां के पास रहने से नवजात को समय पर स्तनपान कराया जा सकेगा। जन्म के बाद निकलने वाला मां का पहला पीला और गाढ़ा दूध नवजात के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है।