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समस्तीपुर में शिक्षिका से भेदभाव, दुर्व्यवहार और मानसिक प्रताड़ना, आरोपी प्रधान शिक्षक सस्पेंड

By Prakash Kumar Edited By: Ajit kumar
Updated: Wed, 26 Aug 2026 03:30 PM (IST)

Bihar Female Teacher Harassment: समस्तीपुर के प्राथमिक विद्यालय रसलपुर पैठान के प्रधान शिक्षक राजीव रंजन को महिला शिक्षिका से दुर्व्यवहार, मानसिक प्रताड़ना और लैंगिक भेदभाव के आरोप में निलंबित कर दिया गया है।

निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय बिथान निर्धारित किया गया है।

निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय बिथान निर्धारित किया गया है।

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जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। Samastipur School News: समस्तीपुर प्रखंड अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय रसलपुर पैठान के प्रधान शिक्षक राजीव रंजन को महिला शिक्षिका से दुर्व्यवहार, मानसिक प्रताड़ना और लैंगिक भेदभाव करने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय बिथान निर्धारित किया गया है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) जमालुद्दीन ने जिला शिक्षा पदाधिकारी कामेश्वर प्रसाद गुप्ता के अनुमोदन के बाद निलंबन का आदेश जारी किया है।

साक्ष्य के साथ शिकायत

विद्यालय में पदस्थापित शिक्षिका ने प्रधान शिक्षक के विरुद्ध मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और गरिमा के प्रतिकूल व्यवहार से जुड़ी शिकायत साक्ष्य सहित जिला शिक्षा पदाधिकारी को सौंपी थी।

शिक्षा विभाग ने इस पूरे मामले को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए विस्तृत जांच शुरू कराई। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने प्रधान शिक्षक को पक्ष रखने के लिए 24 घंटे का समय देते हुए स्पष्टीकरण मांगा था।

स्पष्टीकरण असंतोषजनक

विभाग को प्राप्त प्रधान शिक्षक का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया। जांच में सहकर्मी का उत्पीड़न, लैंगिक भेदभाव और विद्यालय का शैक्षणिक माहौल दूषित करने के आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए।

प्रधान शिक्षक का यह कृत्य 'बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976' और 'बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024' में निर्धारित आचरण के सर्वथा प्रतिकूल माना गया।

आरोप पत्र होगा जारी

इसके आलोक में 'बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005' के तहत उन्हें निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वहन भत्ता देय होगा।

इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग की ओर से उनके विरुद्ध अलग से आरोप पत्र प्रपत्र-क भी निर्गत किया जाएगा।