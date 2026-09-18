समस्तीपुर में गैस सिलिंडर फटने से छह घर राख, चाय बनाते समय हुआ हादसा

अभिनव कुमार, समस्तीपुर। Samastipur Gas Cylinder Fire: जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र की अजना पंचायत के जखरा गांव स्थित वार्ड संख्या 13 में शुक्रवार सुबह चाय बनाने के दौरान गैस रिसाव से रसोई गैस सिलिंडर फट गया।

सिलिंडर फटते ही घर में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटों ने आसपास के कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया।

आग तेजी से फैलने के कारण मौके पर अफरातफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। सूचना मिलने पर अग्निशमन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची।

आग पर पाया काबू

स्थानीय लोगों और अग्निशमन विभाग के काफी प्रयास के बाद बेकाबू आग पर काबू पाया जा सका। अगलगी की घटना में चार बकरियां, एक मोटरसाइकिल, दो साइकिल और 25 हजार रुपये नकद जलकर नष्ट हो गए।