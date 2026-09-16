समस्तीपुर में नाबालिग छात्रों को पैसे देकर राजनीतिक आंदोलन के लिए भेजा पटना, दो शिक्षक समेत चार पर FIR

संवाद सहयोगी, उजियारपुर (समस्तीपुर)। Samastipur Coaching Case: लखनीपुर महेशपट्टी गांव स्थित महेंद्र चौक के समीप एक निजी कोचिंग संस्थान के दो शिक्षकों समेत चार लोगों के विरुद्ध उजियारपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

आंदोलन के लिए तैयार करने का आरोप

पुलिस ने कोचिंग में पढ़ने वाले नाबालिग छात्रों को कथित तौर पर राजनीतिक गतिविधियों में शामिल कराने और सरकारी व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन के लिए तैयार करने का आरोप लगाया है।

उजियारपुर थाना के अपर थानाध्यक्ष चंद्र प्रकाश राजू के आवेदन पर दर्ज प्राथमिकी में शिक्षक सह छात्र संगठन आइसा एवं आरवाईएफ नेता राहुल राय व रोहित पासवान समेत चार लोगों को आरोपित किया गया है।

जांच के लिए एसपी पहुंचे कोचिंग

बताया गया कि मंगलवार की शाम समस्तीपुर एसपी अरविंद प्रताप सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम उक्त कोचिंग संस्थान पहुंची। वहां छात्रों से पूछताछ करने के बाद मौके पर मौजूद शिक्षक रोहित पासवान व राहुल राय को पुलिस उजियारपुर थाना ले आई।

थाना परिसर में एसपी के अलावा दलसिंहसराय डीएसपी विवेक कुमार शर्मा और सर्किल इंस्पेक्टर पिंकी कुमारी ने दोनों से करीब पांच घंटे तक पूछताछ की। डीएसपी विवेक कुमार शर्मा ने बताया कि शिक्षकों से इंटरनेट मीडिया पर वायरल एक वीडियो के संबंध में पूछताछ की गई।