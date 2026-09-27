अश्वगंधा और ब्राह्मी की खेती से मालामाल होंगे समस्तीपुर के किसान, 60 हजार रुपये तक अनुदान देगी सरकार

प्रकाश कुमार, समस्तीपुर। बिहार में समस्तीपुर के किसानों के लिए औषधीय पौधों की खेती को लेकर अच्छी खबर है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में समस्तीपुर में अश्वगंधा और ब्राह्मी की खेती को बढ़ावा देने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

दोनों फसलों के लिए 10-10 हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार मसाला एवं फूलों के साथ अब औषधीय फसलों की खेती को लगातार प्रोत्साहित कर रही है।

योजना के तहत किसानों को निर्धारित इकाई लागत पर अनुदान का लाभ दिया जाएगा। औषधीय पौधों के क्षेत्र विस्तार के लिए प्रति हेक्टेयर इकाई लागत 1.50 लाख रुपये निर्धारित है। इसपर 40 प्रतिशत यानी 60 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान का प्रविधान है।

इसके अनुसार अनुदान की 60 प्रतिशत राशि यानी 36 हजार प्रति हेक्टेयर किसानों को एकमुश्त दी जाएगी। योजना के तहत अश्वगंधा और ब्राह्मी की खेती के लिए पांच हेक्टेयर प्रति रकबा, पंचायत अथवा क्लस्टर चिह्नित किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लक्ष्य के अनुसार, सामान्य वर्ग में समस्तीपुर को अश्वगंधा की खेती के लिए 10 हेक्टेयर का लक्ष्य मिला है। इसके लिए 3.60 लाख रुपये का वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ब्राह्मी की खेती के लिए भी 10 हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए 3.60 लाख रुपये का वित्तीय लक्ष्य है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली औषधीय फसलों की मांग बढ़ी आत्मा के उप परियोजना निदेशक गंगेश कुमार चौधरी ने बताया कि कोरोना महामारी के बाद रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली औषधीय फसलों की मांग तेजी से बढ़ी है। इसे देखते हुए उद्यान विभाग ने औषधीय खेती को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है।